İstanbul Modern'de iki sergi birden

Zonaro gözüyle İstanbul

Türk fotoğrafında ilkleri başarmış, bu mesleğe ömürlerinin 50 yılını katan üç usta isim Gültekin Çizgen, İbrahim Zaman ve İsa Çelik, isimlerine yakışır bir organizasyonda buluşuyor.PhotoWorld dergisinin Kadıköy Belediyesi ve Canon’un desteği ile hayata geçirdiği ‘Türk Fotoğrafında 50 Yıl’ başlıklı karma sergi, 3 ustanın kendi seçtikleri fotoğraflardan oluşacak. Türkiye’de bir ilk olacak sergi ile ustalara 50 yıllık emekleri için teşekkür edilmesi, gelecek kuşaklara ise anlamlı bir mesaj verilmesi amaçlanıyor.Gültekin Çizgen, İbrahim Zaman ve İsa Çelik; fotoğrafın her alanında adlarından sıkça söz ettirmiş üç usta… PhotoWorld dergisinin Canon ve Kadıköy Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenlediği karma sergide buluşan ‘fotoğrafın ustaları’ gelecek nesillere anlamlı mesajlar iletecek.Bugüne kadar ülkemizde benzeri hiç uygulanmayan bir proje olan ‘Türk Fotoğrafında 50 Yıl’ sergisi, 12–21 Ekim tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde gezilebilecek. Üç değerli ustanın kendi seçtikleri renkli fotoğraflarla katılacakları serginin açılışında kendilerine Türk Fotoğraf Sanatı’na 50 yıl boyunca vermiş oldukları hizmetlerden ötürü onur plaketi sunulacak.