Türk firmadan inanılmaz buluş

T24 - Kocaeli’deki TÜBİTAK MAM yerleşkesinde Ar-Ge çalışmalarını yürüten bir firma, egzoz emisyonlarını azaltan ve yakıt tasarrufu sağlayan nanoteknolojik motor yağı katkı maddesi geliştirdi.



Gebze’deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi yerleşkesindeki Teknoloji Serbest Bölgesi’nde (TEKSEB) çalışmalarını sürdüren Yüksek Teknoloji Malzemeleri Araştırma ve Geliştirme A.Ş. Proje Yöneticisi Sacit Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünün içeriğindeki nano elmas parçacıklarını Türkiye’de üretmeyi başaran ilk ve tek firma olduklarını söyledi.



Malzeme Yüksek Mühendisi Eroğlu, 2002 yılından bu yana aralarında akademisyenlerin de bulunduğu uzman araştırmacılardan oluşan Ar-Ge ekibiyle 21.



yüzyılın teknolojileri için projeler ürettiklerini ve stratejik önem taşıyan nano parçacıkların endüstriyel ölçekte üretimini yaptıklarını kaydetti.



Firmalarının aynı zamanda nano boyutlu parçacıkların sanayide kullanılabilir alanları için Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Eroğlu, "Son dönemdeki Ar-Ge çalışmaları sonucu özellikle egzoz emisyonlarını yüksek oranlarda azaltan, nanoteknolojik bir motor yağı katkı maddesi geliştirdik. Firma olarak, üretimini yaptığımız nanoteknolojik ham maddelerle ülkemiz ve dünya endüstrilerine, yüksek teknoloji ürünleri sağlamanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.



"Geliştirdikleri katkı maddesinin içeriğindeki nano boyutlu elmas parçacıklarını üretmeyi başaran ilk ve tek firma olduklarını" belirten Eroğlu, "Faydaları açısından piyasada benzer ürünler bulunmakta ancak, bizim ürünümüzün sahip olduğu üstün özellikleri veren nanoteknolojik ham maddenin Türkiye’deki ilk ve tek üreticisi biziz. Malzeme yani ham maddeyi çok özel bir teknolojiyle endüstriyel ölçekte üretiyoruz" dedi.



Bu stratejik teknolojiye dünyada sayılı ülke ve şirketlerin sahip olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Gelişmiş ülkelerin sahip olduğu ve sır olarak saklanan, bu nedenle başka ülkelere verilmeyen kritik teknolojilerin ülkemize kazandırılmasını hedeflemekteyiz" sözlerini kaydetti.



Sacit Eroğlu, son yıllarda artan taşıt sayısı ile egzozlardan yayılan zararlı gazların çevreye ve sağlığa karşı tehdit oluşturmaya başladığına dikkati çekti.



Araçların yakıt tüketiminin düşürülmesi, yağ yakma ve eksiltmelerinin ise önlenmesi gerektiğini kaydeden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Firmamız son dönemde, taşıt motorları kaynaklı egzoz emisyonlarının düşürülmesi ve yakıt tasarrufu konuları üzerine çeşitli projeler üretmiştir.



Yapılan proje çalışmaları sonucunda nanoteknoloji ürünü bir motor yağı katkı maddesi geliştirerek, egzoz emisyonları problemi için etkili bir çözüm ortaya koymuştur. Tescil başvurusu yapılmış olan, teknik sırrı ve patenti firmamıza ait Nanoteknolojik Motor Yağı Katkısı, hem cebimize hem de çevreye dost bir ürün olarak öne çıkmaktadır. Bugün ülkemizde otomotiv araştırmalarının yapıldığı en donanımlı ve saygın kuruluşlardan biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Araştırmaları Merkezi’nde (OTAM) yapılan testler sonucu katkı maddesinin yakıt tüketimini düşürdüğü bununla birlikte aracın motor performansını artırdığı ve dahası yüzde 33’e varan oranlarda egzoz emisyonlarında azalma sağlandığı onaylanmıştır."





