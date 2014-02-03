Türk firkateyni Rum gemisini çevirdi

Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs çevresinde faaliyet gösteren Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisine refakat eden Giresun Firkateyni, Rumlar adına araştırma yapan ve Antalya açıklarında Türk deniz yetki sahasına giren Norveç bandıralı Princess adlı sismik araştırma gemisine müdahale etti.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Kıbrıs Adası güneyinde araştırma faaliyetleri icra eden Norveç bayraklı Princess isimli sismik araştırma gemisinin 1 Şubat 2014 saat 18.40'da Türk Deniz Yetki Alanına giriş yapması üzerine, Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında bölgede bulunan TCG Giresun fırkateyni tarafından anılan gemi ikaz edilerek, saat 23.50'de Türk Deniz Yetki Alanını terk etmesi sağlanmıştır" denildi.

Rumlar da Barbaros'u takip ediyor

Rum yönetimi de Tük savaş gemileri refakatinde aynı bölgede sismik araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisini yakından takip ediyor. Güney Kıbrıs’ta haftalık yayın yapan Mahi gazetesi, Rum istihbaratı KİP ile Savunma Bakanlığı’nın yaklaşık bir aydır Kıbrıs adası çevresinde faaliyet gösteren Barbaros Hayrettin Paşa’nın her adımını takip ettiğini ve Rum lider Nikos Anastasiadis’e rapor halinde bildirdiğini duyurdu. Rum yönetimi, Türk gemilerinin kendi parsellerini ihlal ettiğini ileri sürüyor.

Parseller üst üste bindi

Doğu Akdeniz’de uzun süredir Rumların bölgeyi tek yanlı parsellemesi nedeniyle egemenlik krizi yaşanıyor. Rumlar 3 yıl önce Kıbrıs adasının güneyi ile doğu Akdeniz’i 13 parçaya ayırdı. Rumlar uluslararası ihaleler ile kiraladıkları bölgede doğalgaz ve petrol arıyor. Amerikan Noble Energy şirketi de geçen yıl Afrodit adı verilen 12 numaralı parselde doğalgaza ulaştı. Rumların tek yanlı hareketlerine ise, Türkiye ile KKTC şiddetle karşı çıkıyor. KKTC de Rumlarla aynı bölgeleri, Kıbrıs adası ve çevresini 8 parsele ayırarak Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPOA) ruhsatlandırdı. Rumların 13 parseli, sadece KKTC’nin parselleri ile kesişmiyor, aynı zamanda Türkiye’nin Antalya açıklarında ilan ettiği yetki alanını da ihlal ediyor.