Türk filmlerinin imalı isimleri

Okan Bayülgen, Disko Kralı programında Türk sinemasının 70'lerdeki dönemine giderek, film isimlerini sıraladı.
Kanal D'de ekrana gelen Disko Kralı programının bu haftaki bölümünde 1970'li yıllarda Türk sinemasındaki erotizm dönemini ele alan Okan Bayülgen, yüze yakın filmin isimlerine dikkat çekti.
Televizyon Gazetesi'nin haberine göre; stüdyodaki izleyicilerin de katılımıyla o dönemdeki film isimlerini sıralayan Bayülgen, aynı zamanda film isimlerindeki kurnazlığa da dikkati çekmiş oldu.
İşte 1970'lerde çekilen erotik filmlerin Türkçemizin özelliği kullanılarak oluşturulan imalı-değişik isimlerinden örnekler:
Zımbala Behçet
Sev beni Behçet
Namın yürüsün Behçet
Helal sana Behçet
Civciv çıkacak kuş çıkacak
Kartal-Pendik gittik geldik
İyi döverim kötü severim
Her yol helal zımbala Bilal
İsmet bu ne kısmet
Kıvrıl fakat kırılma
Otobüs Neriman
Bazıları cacık sever
Karpuzcu
Ayıkla beni Hüsnü
Amigo Hüsnü
Ördek çıkacak kaz çıkacak
Ah Mualla oh ne ala
Çikolata tarlası
Ye beni Mahmut
Çarli'nin kelekleri
Kolombo Şakir
Vur tokmağı davula