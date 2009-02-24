Türk filmlerinin imalı isimleri

Okan Bayülgen, Disko Kralı programında Türk sinemasının 70'lerdeki dönemine giderek, film isimlerini sıraladı.



Kanal D'de ekrana gelen Disko Kralı programının bu haftaki bölümünde 1970'li yıllarda Türk sinemasındaki erotizm dönemini ele alan Okan Bayülgen, yüze yakın filmin isimlerine dikkat çekti.



Televizyon Gazetesi'nin haberine göre; stüdyodaki izleyicilerin de katılımıyla o dönemdeki film isimlerini sıralayan Bayülgen, aynı zamanda film isimlerindeki kurnazlığa da dikkati çekmiş oldu.



İşte 1970'lerde çekilen erotik filmlerin Türkçemizin özelliği kullanılarak oluşturulan imalı-değişik isimlerinden örnekler:



Zımbala Behçet

Sev beni Behçet

Namın yürüsün Behçet

Helal sana Behçet

Civciv çıkacak kuş çıkacak

Kartal-Pendik gittik geldik

İyi döverim kötü severim

Her yol helal zımbala Bilal

İsmet bu ne kısmet

Kıvrıl fakat kırılma

Otobüs Neriman

Bazıları cacık sever

Karpuzcu

Ayıkla beni Hüsnü

Amigo Hüsnü

Ördek çıkacak kaz çıkacak

Ah Mualla oh ne ala

Çikolata tarlası

Ye beni Mahmut

Çarli'nin kelekleri

Kolombo Şakir

Vur tokmağı davula



