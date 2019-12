Türk filmlerinden seçkiler Macar sinemalarında..

Yeşilçam Macaristan seferinde...

Macaristan'da 21-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek "Türk Filmleri Haftası" kapsamında 7 film gösterilecek. Film Yapımcıları Meslek Birliği'nin (FİYAB) 21-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği etkinlikte, Macar sinemaseverler Türk filmleriyle tanışacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğin gala filmi Biray Dalkıran'ın yönettiği "Cennet" adlı yapım olacak. Film, 22 Eylül'de seyirci karşısına çıkacak. Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Oya Tuzcuoğlu'nun himaye ve katılımıyla düzenlenen etkinlikte yer alan filmler, yönetmen ve oyuncuları şöyle:"-O Kadın (Korhan Bozkurt): Selin Demiratar, Tardu Flordun, Burak Hakkı, Şebnem Dönmez, Nefise Karatay, Burhan Öçal, Erol Günaydın-Beyza'nın Kadınları (Mustafa Altıoklar): Demet Evgar, Tamer Karadağlı, Levent Üzümcü-Yanlış Zaman Yolcuları (Aren Perdeci): Canan Cemali, Murat Onur, Sermet Tezel-120 (Özhan Eren-Murat Saraçoğlu): Özge Özberk, Burak Sergen, Cansel Elçin, Emin Olcay-Peri Tozu (Ela Alyamaç): İpek Değer, Mehmet Ali Nuroğlu, Barış Yıldız -Cennet (Biray Dalkıran): Biray Dalkıran, Fahriye Evcen, Zeynep Pabuçcuoğlu, Engin Altan Düzyatan-Hayattan Korkma (Berrin Dağçınar): Zeki Alasya, Tarık Pabuçcuoğlu, Hakan Boyav, Suzan Aksoy, Ceren Soylu"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Urania Sineması'nı ev sahipliği yapacağı festivalin başkanlığını FİYAP Başkanı Galip Gültekin, festival yönetmenliğini Ayşe Sönmez yürütüyor. Film seçim kurulunda Claire G. Evren ile Mehmet Altıoklar yer alırken konuk ağırlamayı Mehmet Başaran üstleniyor.Görsellerini Alper Ömeroğlu'nun hazırladığı festivalin asistanı Ekin Bulut.Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema ve Telif Hakları Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, yönetmen Mustafa Altıoklar, Biray Dalkıran, yapımcı Mehmet Altıoklar, Ahmet Çelenk, Sevda Kaygısız, oyuncu Tarık Pabuçcuoğlu, Demet Evgar, Tardu Flordun, Engin Altan Düzyatan, İpek Değer, müzisyen, yapımcı ve yönetmen Özhan Eren, festivalin Türkiye'den katılımcıları arasında yer alacak.FİYAP Başkanı Galip Gültekin, sinemanın evrensel bir sanat olduğunu belirterek, "Hemen her ulusun sinema sektörü, kendi gelişmişliği ne seviyede olmuş olursa olsun başka bir ülke sinemasıyla ortaklaşa yapımlar yapmanın getirdiği avantajları kullanma çabası içerisine girmiştir" dedi.Türk sinema sektörünün 1990'lı yıllardan itibaren Eurimages, reklam ve sponsorluk anlaşmaları, özel televizyonlar gibi yeni finansal kaynaklarla tanışmasıyla dünya standartlarında bir kaliteye ulaştığını ifade eden Gültekin, ancak Türk sinema sektörü içinde yer edinen herkesin çok uluslu bu sektörde sadece ülke anlamında kazanılan gelişmeyle yetinemeyeceğini söyledi.Sinema sektöründeki işbirliklerinin temelinde de teknik, eğitsel yeterliliklerin ve kültürel anlamdaki benzerliklerin büyük yararı olduğuna dikkati çeken Gültekin, Türkiye ve Macaristan arasında da diğer Avrupa ülkeleriyle görülmesi mümkün olmayan benzerliklerin bulunduğunu kaydetti.Gültekin, bu ortak kültürel özellikleri şöyle özetledi:"Türk-Macar geleneklerine bakıldığı zaman toy ve konaklama, hatıra ağacı dikme, beşik kertme, at ve ok yarışması, aşık oyunu, taklit gelin gibi birçok benzerliğin var olması da günümüzde de devam eden kültürel gelişimlerinin ve sanat anlayış ve uygulayışlarının neden bu kadar benzer olduğunun en doğru açıklayıcısıdır. Bu sebepten olsa gerek Türk-Macar ortak yapımı olan sinema eserleri sadece iki ülke halkı tarafından sevilip izlenmekle kalmayıp hikayelerin samimiyeti, diğer dünya ülkeleri arasında da takdir görmesi ve başarılı olmasını sağlamıştır.Kaldı ki iki ülke arasındaki ilişki dinamiği sadece benzeşen kültürel altyapıyla sınırlı kalmamıştır. İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler de diğer Avrupa ülkeleri gibi öteki bağlamında değil, daha samimi bir düzlemde devam edegelmiştir."