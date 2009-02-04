Türk filmleri ve yarı yıl tatili sinemacıları sevindirdi

Vizyondaki Türk filmlerinin seyirciyi sinemaya çekmesi ve yarı yıl tatiline giren öğrencilerin bu filmlere akın etmesi sinemacıların yüzünü güldürdü.



Son dönemde vizyona giren Türk filmleri, sinemayla buluşmasını sağladığı seyirciye güzel ve kaliteli vakit geçirme olanağı sunuyor.



Son dönemde seyirciyle buluşan Türk filmleri arasında Erdal Murat Aktaş'ın yönettiği Mazhar Alanson ile Güven Kıraç'ın başrollerini paylaştığı ''Kirpi'', Cem Yılmaz'ın Ali Taner Baltacı ile yönettiği ''A.R.O.G'', yönetmenliğini Tomris Giritlioğlu'nun yaptığı ve 6-7 Eylül olaylarını anlatan ''Güz Sancısı'', Çağan Irmak'ın yönettiği ''Issız Adam'' ile ''Pandora'nın Kutusu'', ''Ayakta Kal'', ''Aşk Tutulması'', ''Kadri'nin Götürdüğü Yere Git'', ''Şeytanın Papucu'', ''Vali'', ''Süt'', ''Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine'', ''Osmanlı Cumhuriyeti'', ''Sonbahar'' ve ''Destere'' yer alıyor.



Öğrencilerin yarı yıl tatiline başlamaları sinemalardaki hareketliliği artırdı.



Sinemacıların görüşleri



AFM Sinemaları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Akdemir, Türkiye'de geçen yıl sinema izleyicisi sayısının 38,3 milyon olduğunu belirterek, yaklaşık 225 milyon dolar gişe hasılatı gerçekleştiğini söyledi.



Akdemir, 1995 yılında toplam seyircinin yüzde 1'inden daha az oranda pay alabilen Türk filmlerinin, 2003 yılı itibarıyla atağa geçtiğini ve 2003'te yüzde 21,4, 2004'te yüzde 37,2, 2005'te yüzde 41, 2006'da yüzde 51,8, 2007'de 37,2 ve 2008'de de yüzde 58,8'lik bir paya ulaştığını anlattı.



Bu oran ile Türkiye'nin, Avrupa'da yerli film izleme oranı ile bugüne dek hep ilk sırada yer alan Fransa'yı (2008'de yüzde 41) geçerek Avrupa'da yerli film izleme oranının en yüksek olduğu ülke konumuna geldiğini anlatan Akdemir, ''2008'de Türkiye'de vizyona giren Türk filmi sayısının, toplam filmler içindeki payı sadece yüzde 18,9 olmasına rağmen Türk filmleri, izleyici sayısından yüzde 58,8 pay almıştır'' dedi.



Yarı yıl tatilinin genellikle yılın en çok sinemaya gidilen zamanı olduğunu hatırlatan Akdemir, bir süre sonra vizyona girecek ''Recep İvedik 2'' ve ''Güneşi Gördüm'' gibi filmler sayesinde de yine rekor sayıda izleyicinin sinemaları ziyaret edeceğini düşündüklerini dile getirdi.



Çemberlitaş Şafak Movieplex Sinemaları Müdürü Selim Hergül de uzun süredir seyircinin Türk filmlerine rağbet ettiğini dile getirerek, iyi iş yapmak için vizyona girecek ''Recep İvedik 2'' ve ''Güneşi Gördüm'' filmlerini de beklediklerini söyledi.



Capitol Spectrum 14 Sinemaları Müdürü Orçun Tutaklı da özellikle Türk filmlerinin diğer filmlere göre daha fazla iş yaptığını ifade ederek, son dönemde salonların sürekli dolu olduğunu, bazı Türk filmlerinin biletlerinin ise yok sattığını kaydetti.



Tutaklı, öğrencilerin tatile girdikleri cuma gününden bu yana büyük bir yoğunluk yaşadıklarını belirterek, ''Sömestir tatili süresince hafta içi her günü hafta sonu gibi yaşıyoruz. Hafta içi bilet satışlarımız tatil öncesine göre ikiye katladı. Salonlar sürekli dolu'' dedi.

