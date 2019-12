-TÜRK FİLMLERİ HOLLYWOOD'U SOLLADI İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Türk filmleri, son yıllarda Hollywood filmleriyle hem yapım, hem de izleyici sayıları açısından yarışıyor. Bu yıl 30 milyonu bulan sinema seyircisinin 16 milyonu, vizyona giren 55 Türk filmini izlemeyi tercih etti. AA muhabirinin Box Office Türkiye rakamlarından derlediği bilgiye göre, bu yıl aralarında yönetmen Togan Gökbakar'ın ''Recep İvedik 3'', başrollerini Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın paylaştığı ''Eyyvah Eyvah'', yönetmen Ömer Faruk Sorak'ın ''Yahşi Batı'', BKM oyuncularının yer aldığı ''Çok Filim Hareketler Bunlar'', Zülfü Livaneli'nin ''Veda'', Mahsun Kırmızıgül'ün ''New York'ta Beş Minare'', Halit Ergenç'in Atatürk'ü canlandırdığı ''Dersimiz Atatürk'', senaryo yazarlığını Avni Özgürel, yönetmenliğini Tarkan Özel'in yaptığı ''Mahpeyker: Kösem Sultan'', 47. Antalya Film Festivali'nden ödülle dönen ''Çoğunluk''un da bulunduğu toplam 55 Türk filmi vizyona girdi. Geçen yıl vizyona giren 70 Türk filmini 18 milyon 849 bin 417 kişi takip ederken, bu yıl 55 filmi 16 milyon 751 bin 105 sinemasever izledi. Türk filmlerinin son 6 yıllık rakamlarına bakıldığında, yapım sayısı açısından 70 film ile 2009, elde ettiği hasılat açısından da 171 milyon 190 bin 553 lira ile 2008 yılı tarihe geçti. -REKOR ''RECEP İVEDİK''TE- Komedyen Şahan Gökbakar'ın ''Recep İvedik'' adlı karakterin maceralarını canlandırdığı filmleri, son 3 yılın çok izlenen filmleri oldu. 2008 yılında vizyona giren ''Recep İvedik''i 4 milyon 301 bin 641, geçen yıl vizyona giren ''Recep İvedik 2''yi 4 milyon 333 bin 116, bu yıl vizyona giren ''Recep İvedik 3''ü de 3 milyon 325 bin 842 sinemasever izledi. 2007 yılında ''Beyaz Melek'', 2006 yılında ''Kurtlar Vadisi: Irak'' ve 2005 yılında da ''Hababam Sınıfı Askerde'' en çok izleyici çeken filmler oldu. Türkiye'de son 6 yıla ilişkin izleyici ve hasılat listesi şöyle: YIL İZLEYİCİ HASILAT YENİ FİLM EN ÇOK İZLENEN FİLM ---- ---------- ----------- ---------- --------------------- 2005 11.457.034 72.790.020 29 Hababam Sınıfı Askerde 2006 18.065.280 119.272.243 34 Kurtlar Vadisi: Irak 2007 12.156.957 88.206.505 43 Beyaz Melek 2008 22.810.174 171.190.553 51 Recep İvedik 2009 18.849.417 147.755.564 70 Recep İvedik 2 2010 16.751.105 141.129.073 55 Recep İvedik 3 -EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM- Bu yıl vizyona giren 55 Türk filminden en çok izlenenleri şöyle: - ''Recep İvedik 3'' 3 milyon 325 bin 842 - ''Eyyvah Eyvah'' 2 milyon 458 bin 880 - ''Yahşi Batı'' 2 milyon 323 bin 61 - ''Çok Filim Hareketler Bunlar'' 1 milyon 141 bin 448 - ''Veda'' 1 milyon 28 bin 32 - ''Dersimiz Atatürk'' 860 bin 445 - ''Kutsal Damacana 2: İtmen'' 802 bin 543 - ''Ejder Kapanı'' 750 bin 913 - ''New York'ta Beş Minare'' 703 bin 330 - ''Romantik Komedi'' 666 bin 238 Box Office Türkiye, 1 Ocak 2005'ten günümüze kadar vizyona giren filmlerden ilk hafta sonu izlenme oranlarını da karşılaştırdı. Buna göre, ilk sırayı 1 milyon 209 bin 453 kişi ile ''Recep İvedik 2'' alırken, bu filmi 1 milyon 153 bin 71 kişi ile ''Recep İvedik 3'', 1 milyon 99 bin 219 kişi ile ''Kurtlar Vadisi: Irak'', 906 bin 663 kişi ile ''Yahşi Batı'', 816 bin 304 kişi ile ''A.R.O.G'', 791 bin 536 kişi ile ''Recep İvedik'', 703 bin 330 kişi ile ''New York'ta Beş Minare'', 583 bin 870 kişi ile ''Organize İşler'', 507 bin 932 kişi ile ''Güneşi Gördüm'', 450 bin 783 kişi ile ''Hababam Sınıfı 3,5'' izledi.