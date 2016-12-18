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Kültür-Sanat

Türk filmleri Hollywood'u solladı

Yılın en çok izlenen filmi 'Dağ 2' oldu

18 Aralık 2016 01:25

Beyaz perdede yerli yapımlar, Hollywood yapımlarıyla kıyasıya rekabetten galip çıktı. Bu yıl 55 milyonu aşan sinema seyircisinin, 29 milyonu, vizyondaki 169 Türk filmini izlemeyi tercih etti.

"Box Office Türkiye"den derlenen bilgilere göre, bir dönem özellikle Hollywood yapımlarının yoğun şekilde izleyici çektiği Türkiye'de, her geçen yıl başarılı yerli yapımların ardı ardına vizyona girmesi, uluslararası yarışmalardan ödülle dönen filmlerin sayısının artması, Türk seyircisinin rotasını da yerli yapımlara çevirdi.

Türkiye'de 2006'da 34, 2007'de 43, 2008'de 51, 2009'da 70, 2010'da 66, 2011'de 75, 2012'de 60, 2013'te 88, 2014'te 112, 2015'te ise 136 Türk filmi vizyona girerken, 2016'nın bitmesine iki hafta kala vizyondaki 509 filmin, 169'unu yerli yapımlar oluşturdu.

Bu kapsamda, yılın bitmesine iki hafta kala 55 milyon 431 bin 636 sinema seyircisinin, 29 milyon 320 bin 930'u Türk filmlerini izledi. Filmler, yapımcıların yüzünü güldürürken, 655 milyon 876 bin 23 liralık gişe hasılatının, 330 milyon 36 bin 245 lirasını aldı.

 

Yılın en çok izleneni yine bir Türk filmi oldu

 

Bu yıl içinde en çok izlenen yapım da yine bir Türk filmi oldu. Alper Çağlar'ın yönettiği Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli "Dağ 2" filmini vizyona girdiği 4 Kasım'dan bugüne kadar, 2 milyon 422 bin 60 kişi izlerken, 26 milyon 623 bin 484 lira hasılat elde etti. Çağlar Ertuğrul, Murat Serezli, Ufuk Bayraktar, Atılgan Gümüş, Emir Benderlioğlu ile Ahu Türkpençe'nin rol aldığı "Dağ 2"de sınır ötesi gizli operasyonlara gönderilen yedi kişilik bir timin öyküsü anlatılıyor.

Mert Baykal'ın yönettiği 15 Ocak'ta vizyona giren "Kardeşim Benim" filmi, 2 milyon 70 bin 8 seyirci ve 23 milyon 127 bin 828 lira hasılatla ikinci sırada yer aldı. Başrollerinde Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver'in yer aldığı "Kardeşim Benim"de uzun zaman bir birlerine küs olan iki erkek kardeşin, babalarının vasiyetini yerine getirmek için yıllar sonra bir araya gelmesiyle bu vasiyeti gerçekleştirmek için yaptıkları duygusal ve komik yolculuk anlatılıyor.

Meltem Bozoflu'nun yönettiği "Dedemin Fişi" ise vizyona girdiği 22 Ocak'tan bugüne kadar, 2 milyon 15 bin 665 seyirci tarafından izlendi. Film, 22 milyon 912 bin 770 lira gişe hasılatına ulaştı. Babalarından kendilerine kalacak mirastan en büyük payı almaya çalışırken, birbirleriyle kıyasıya yarışan "Çirçi Ailesi" fertlerinin eğlenceli hikayesini sinemaya taşıyan filmde, Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ali Sunal ve Ayşen Gruda rol aldı. 

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