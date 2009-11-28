Türk filmleri Hollywood'a direniyor

T24 - Son 5 yılda, sinemaya giden 122 milyon 897 bin kişiden, 65 milyon 598 bini yabancı, 57 milyon 298 bini ise yerli filmleri tercih etti. Film başına düşen izleyici sayısında ise Türk filmleri, yabancı filmleri geride bıraktı.



Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı çalışmada, yıllara göre sinemadaki gişe rakamları ortaya çıkarıldı.



Buna göre, 2005 yılında 27'si yerli, toplam 205 film vizyona girdi. Bu filmleri izlemek için, 11 milyon 92 bin 328'i yerli filmi olmak üzere, toplam 26 milyon 735 bin 404 kişi sinemaya gitti. 2005'te yerli filmler 69 milyon 811 bin lira, yabancı filmler ise 107 milyon 562 bin lira hasılat elde etti.



2006 yılında vizyona giren 33'ü yerli toplam 237 filmi izlemek için, 30 milyon 506 bin 233 seyirci sinemaya giderek, 216 milyon 619 bin lira hasılat bıraktı. Bu yıl, 14 milyon 178 bin 19 kişi yerli filmi, 16 milyon 328 bin 214 kişi de yabancı filmi tercih etti.



40'ı yerli 248 filmin vizyona girdiği 2007 yılında, toplam 225 milyon 784 bin lira hasılat elde edildi. Yerli filmlerin hasılatı 75 milyon 363 bin lira olurken, yabancı filmler yerli filmlerin iki katına ulaşarak, 150 milyon 421 bin liralık hasılata ulaştı. 2007'de yerli filmler 10 milyon 291 bin 993, yabancı filmler de 18 milyon 427 bin 947 olmak üzere toplam 28 milyon 719 bin 940 izleyiciyi sinemalara çekti.



En çok gişe yapılan ve hasılat elde edilen yıl 2008



2008 yılı son 5 yılda, sinemacıların yüzünü güldüren yıl oldu. Bu yıl, 50'si yerli 264 film vizyona girdi. Toplam 291 milyon 846 bin liralık hasılatın; 164 milyon 142 bin lirası yerli filmlerden, 127 milyon 703 bin lirası da yabancı filmlerden sağlandı. Toplamda 36 milyon 935 bin 780 kişinin sinemaya gittiği 2008'de, 21 milyon 736 bin 58 kişi yerli filmleri, 15 milyon 199 bin 722 kişi de yabancı filmleri tercih etti.



Ekim 2009 itibariyle, 40'ı yerli 187 film vizyona girdi. 9 milyon 818 bin 474'ü yerli filmleri izlemek için olmak üzere, 22 milyon 378 bin 642 kişi sinemalara akın etti. Bu yıl, 74 milyon 826 bin lirası yerli filmlerden, 109 milyon 726 bin lirası da yabancı filmlerden olmak üzere, toplam 184 milyon 552 bin lira hasılat elde edildi.



Yabancı filmler, 2005-2006-2007-2009 yıllarında seyirci ve hasılatta yerli filmleri geçerken; bu yıllara göre daha çok yabancı filmin vizyona girdiği 2008'de ise yerli filmler yabancı filmleri geride bıraktı.



Türkiye'de son 5 yılda, toplamda 150'si yerli 954 film vizyona girdi. 122 milyon 897 bin 357 seyirci sinemaya giderken, bu kişilerin 57 milyon 298 bin 398'i yerli filmleri, 65 milyon 598 bin 959'u ise yabancı filmleri tercih etti.



Film başına izleyici sayısında yerli filmler önde



Son 5 yılda 404 milyon 519 bin lirası yerli filmlerden, 507 milyon 104 bin lirası da yabancı filmlerden olmak üzere toplam 911 milyon 623 bin lira hasılat elde edildi.



Toplamda, yabancı filmleri daha çok kişi izlemiş ve bu filmlerden daha çok hasılat elde edilmiş olmasına rağmen, film başına düşen izleyici sayısında ise daha çok yerli filmlerin tercih edildiği görülüyor. Film başına düşen izleyici sayısında, yerli filmleri 381 bin 989 kişi izlerken, yabancı filmleri 81 bin 590 kişi tercih etti.

