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Kültür-Sanat

Türk Filmleri Haftası sona erdi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Filmleri Haftası sona erdi.

28 Eylül 2008 03:00

Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Çelebi, THY, Ege Seramik, Volksbank ve Sebata'nın sponsorluğuyla Film Yapımcılar Meslek Birliği (FİYAB) tarafından Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Filmleri Haftası sona erdi.

Macaristan'ın en görkemli sinema sarayı olan tarihi Urania sinema sarayında 22-27 Eylül arasında düzenlenen haftada 7 Türk filmi Macar sinemaseverlerle buluştu.

Haftaya yapımcı, yönetmen veya oyuncular Mehmet Altıoklar, Özhan Eren, Talip Karamahmutoğlu, Ahmet Çelenk, Ela Alyamaç, Sevda Kaygısız, Biray Dalkıran, Mustafa Altıoklar, Canan Cemali, İpek Değer, Tarık Papuççuoğlu, Engin Altan Düzyatan ve Tardu Flordun katıldı.

Türk Film Haftası süresince "Cennet", "O Kadın", "Beyza'nın Kadınları", "Yanlış Zaman Yolcuları", "120", "Hayattan Korkma" ve "Peri Tozu" filmleri gösterildi.

Urania Sinema Sarayı Müdürü Edit Bakos, AA'ya yaptığı açıklamada, Türk filmleri arasında en fazla izlenen filmlerin Ahmet Çelenk'in yapımcısı olduğu "O kadın" ve Özhan Eren'in yaptığı ve yönettiği "120" isimli filmler olduğunu söyledi.

Bu iki filmin Macarların en fazla rağbet gösterdiği Türk filmleri olduğunu belirten Bakos, özellikle "120" filminin Macar seyircileri gözyaşına boğduğunu, bu filmin diğer Macar sinemalarında da gösterilebileceğini söyledi.
Film Haftasını düzenleyen FİYAB Başkanı Galip Gültekin da Macaristan'da Türk filmlerine gösterilen ilgiden dolayı mutluluğunu dile getirerek, filmlerin izlenme oranının oldukça yüksek olduğunu, önümüzdeki yıl düzenlenecek film haftası için çalışmalara şimdiden başladıklarını açıkladı.

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