-Türk filmleri Finlandiya yolcusu ANKARA (A.A) - 17.09.2011 - Türk sinemasının son dönemde ilgiyle izlenen 5 yapımı ''İncir Reçeli'', ''Av Mevsimi'', ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''Hayde Bre'' ve ''Kaybedenler Kulübü'', Finlandiya'da izleyici karşısına çıkacak. Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ''2. Finlandiya Türk Film Günleri''ni düzenleyecek. FİYAB, ilkini 4-7 Mart 2010 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Finlandiya Türk Film Günleri'nin ikincisiyle seyirci karşısına çıkacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Helsinki Büyükelçiliği ile Helsinki Tanıtma Müşavirliğinin iş birliğiyle düzenlenecek etkinliğin galası, Helsinki Büyükelçiliğinin himayesinde 28 Eylül'de yapılacak. Galada ''İncir Reçeli'' adlı yapım gösterilecek. Finlandiya Sinema Vakfı SES Auditorio Oy'da düzenlenecek etkinlikte, film gösterimlerinin yanı sıra Kültür Bakanı Paavo Arhinmaki gibi çeşitli isimlerle çok sayıda medya mensubunun katılacağı bir basın toplantısı da düzenlenecek. Ayrıca, ülkenin en önemli medya kuruluşları olan YLE, Nelonen ve MTV3 kanallarının yöneticileriyle bir araya gelinecek toplantılar düzenlenecek. Etkinliklerde Türk filmlerinin satış ve dağıtımının mümkün kılınmasına yönelik görüşmelerde de bulunulacak. 2. Finlandiya Türk Film Günlerinde ''İncir Reçeli'', ''Av Mevsimi'', ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''Hayde Bre'' ve ''Kaybedenler Kulübü'' adlı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Bu filmlerin yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncuları da etkinliklerde yer alacak. ''Kaybedenler Kulübü'' filminin oyuncularından Yiğit Özşener, Şafak Başkaya, Erdal Küçükkömürcü, ''Av Mevsimi'' filminde rol alan Engin Hepileri, ''Aşk Tesadüfleri Sever'' filminin oyuncularından Hüseyin Avni Danyal ile Ümit Bülent Dinçer, ''İncir Reçeli''nin yapımcısı Ömer Çalıkoğlu ile senarist ve yönetmeni Aytaç Ağırlar, etkinliğin konukları olacak.