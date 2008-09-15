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Kültür-Sanat

Türk Filmleri Festivali 3 Ekim'de

New York'ta bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Türk Filmleri Festivali, 3 Ekim günü sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

15 Eylül 2008 03:00

New York'ta Türk sanatı ve kültürünü öne çıkarmak amacıyla hareket eden sivil toplum kuruluşu Moon and Stars Project tarafından düzenlenen festivalde, 24 film gösterilecek.

Kuruluştan yapılan açıklamada, festivalde tanınmış Türk filmlerinin yanısıra yeni filmlerin de sunulacağı ve festivalin bu yıl da Manhattan'daki Antology Film Archives gösterim merkezinde düzenleneceği kaydedildi.

10'uncu New York Türk Filmleri Festivali, 11 Ekim günü sona erecek.


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