-TÜRK FİLMİ GÖSTERECEK SİNEMALARA DESTEK ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı salon bulamadığı için vizyon sıkıntısı yaşayan Türk filmlerinin sorununu çözmek için harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, yaptığı açıklamada, Türk filmlerinin grup sinemalarda yer bulamamasından doğan bir sıkıntı olduğunu söyledi. Bazı filmlerin salon bulamadığı için sadece 3-4 kopya ile çıktığını ve seyirciye ulaşamadığını anlatan Çelik, ''Bu alandaki sıkıntıyı gidermek amacıyla Bakanlık olarak özellikle Türk filmlerine ağırlık verecek sinema salonlarına mali katkı sağlama yönünden bir çalışma başlatacağız'' dedi. Hedeflerinin Türkiye'de üretilen her filmin vizyon göreceği salon bulmasını sağlamak olduğunu dile getiren Çelik, ''Önümüzdeki bir kaç ay içinde sektör temsilcileriyle toplanıp nasıl bir model uygulayabileceğimizi görüşeceğiz'' diye konuştu. Avrupa'da bu modelin uygulandığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti: ''Avrupa kendi filmlerini izlettirmek için Amerikan filmlerine karşı salon desteği veriyor, o salonlarda yüzde 60-70 oranında kendi filminin oynatılması yönünde teşvik ediyor. Dolayısıyla biz de bu aşamada kendi filmlerimizin Türk seyircisine ulaşması konusunda sinema salonu sıkıntısı çekmemeleri için böyle çalışmayı en kısa sürede başlatacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren böyle bir çalışmayı yapmış olacağız. Büyük grup sinemalar da oynatırsa onlara da vereceğiz. Kim oynatmak istiyorsa, bir baraj koyacağız. Örneğin yüzde 60 diyelim yerli film oynatacaksa kişi, takip edilecek ona göre biz de salon desteği, teknik tesisat desteği gibi destekleri vermiş olacağız.''