Türk Film Haftaları’nda 'gişe filmleri' yok

Kültür ve turizm bakanlığı, birçok ülkede düzenlediği "Türk Film Haftaları”nda, klasik, sanatsal ve "Türk seyircisinin ilgisini çeken" yapımları yabancılarla buluşturuyor.



Türk izleyicinin en çok gittiği "Gora", "AROG" ve "Recep İvedik" gibi yapımlar ise liste dışında kalıyor.



Telif hakları ve sinema genel müdürü Çelik: "Bugüne kadar bu filmleri hiç göndermedik. Biraz daha gerçekten yurt dışında kendimizi ifade edebileceğimiz filmleri tercih ediyoruz"



Kültür ve Turizm Bakanlığının her yıl birçok ülkede düzenlediği "Türk Film Haftaları"nda klasik, sanatsal ve gişe filmlerini yabancı sinemaseverlerle buluşturuyor ama "Türk seyircisinin ilgisini çeken filmler" kategorisinde, gösterime girdikleri yıl izlenme rekorları kıran "GORA", "AROG" ve "Recep İvedik" gibi yapımlar bulunmuyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, bakanlığın Türk filmleri haftaları ile film günlerinin bu yıl da çeşitli ülkelerde devam edeceğini söyledi.



Avrupa'da gelecek ay Finlandiya'da "Türk Film Günü" düzenleneceğini belirten Çelik, Mart ayı sonu civarında da Kiev ve Çin'de Türk filmlerinin gösterileceğini bildirdi.



Çelik, festivallere giden filmlerin yine üç kategoride gönderileceğini hatırlatarak, "Festivallere gidecek filmler değişiyor ama genel konseptimiz hep aynı. Filmlerin yüzde 30'u klasikleşmiş Türk filmleri, yüzde 30'u sanatsal içerikliler, yüzde 30 civarında da Türkiye'deki izleyici kitlesinin dikkatini ve ilgisini çeken, en son vizyona girmiş Türk filmleri. Bunlardan bir paket oluşturuyoruz" dedi.



"Festivallere götürülen filmler arasında, üçüncü kategori olan 'Türkiye'deki izleyici kitlesinin dikkatini ve ilgisini çeken filmler' arasında, vizyona girdiğinde 4 milyon 301 bin 641 seyirci toplayan 'Recep İvedik' ve 4 milyon bin 711 seyirciyle 'GORA' ile gösterimi hala devam eden ve 6. haftasında 3 milyon 639 bin 890 izleyici bulan 'AROG' gibi filmlerin olup olmadığıyla" ilgili soru üzerine Çelik, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar bu filmleri hiç göndermedik. Biraz daha gerçekten yurt dışında kendimizi ifade edebileceğimiz filmleri tercih ediyoruz. Çünkü bu projeleri Türk kültürünün dışa açılımı ve yansıması olarak görüyoruz. Zaten zayıf noktamız, uluslararası alanda o ülke vatandaşlarına ülkemizi tanıtamamamız. Onlara bizim kültürümüzü gerçek anlamda anlatamadığımızdan kaynaklanan sorunları bir şekilde, biz sinemayla daha hızlı bir iletişim kurarak sağlamaya çalışıyoruz."



Berlin'de Türk filmleri



Abdurrahman Çelik, ayrıca, bu yıl 5 Şubatta başlayacak Berlin Film Festivali'ne Türkiye'nin de katılacağını söyledi.



"Oradaki Film Market bünyesinde, Türkiye olarak uzun yıllardır Türk filmlerinin tanıtımıyla ilgili stant açıyoruz. Yine bu yıl da Berlin'de bir stant açılışı yapacağız" diyen Çelik, tüm dünyadan katılan davetlilerle Türk sinemacılarını buluşturmak için resepsiyon verecekleri bildirdi.



Çelik'in verdiği bilgiye göre, festivalde iki Türk filmi, "Forum" ve "Genç Yönetmenler" kategorilerinde yarışacak.



Bunlardan biri yönetmen Reha Erdem'in merakla beklenen son filmi "Hayat Var"... "Beş Vakit"in oyuncularından Elit İşcan ile Levend Yılmaz ve Erdal Beşikçioğlu'nun rol aldığı filmde, 13-14 yaşlarındaki "Hayat" adlı bir kızın yatalak dedesi ve balıkçı babasıyla köhne bir kulübedeki yaşamı anlatılıyor.



İkinci yarışacak film olan yönetmen Atalay Taşdiken'in "Mommo"...





