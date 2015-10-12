Türk F-16'larına Suriye'den taciz

Türk F-16 uçaklarına Suriye'de konuşlu SA füze sistemleri tarafından tacizde bulunuldu. TSK'nın açıklamasında "Gerekli reaksiyonun gösterildiği" ifadesi yer aldı.

Genelkurmay Başkanlığı 11 Ekim 2015 tarihinde Türkiye - Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu yapan 4 adet F-16 uçağına, Suriye'de konuşlu SA füze sistemleri tarafından toplam 3 dakika 9 saniye süre ile tacizde bulunulduğu açıkladı. Yapılan yazılı açıklama şöyle; "12 adet F-16 ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir. Bu görev esnasında, dört adet F-16 uçağımıza, Suriye’de konuşlu SA füze sistemleri tarafından toplam üç dakika dokuz saniye süre ile tacizde bulunulmuştur. Unsurlarımız tarafından gerekli reaksiyon gösterilmiştir."