Genelkurmay: Türk F-16'ları Suriye füzeleri tarafından taciz edildi

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye sınırında devriye gezen üç F-16 uçağına Suriye’de konuşlu SA füze sistemleri tarafından iki dakika; Suriye’ye ait bir adet SU-22 ve bir adet SU-24 uçağı tarafından ise 35 saniye olmak üzere toplam iki dakika 35 saniye süre ile tacizde bulunulduğunu açıkladı.

Genelkurmay, Kuzey Irak'taki Metina ve Zap bölgeleriyle Diyarbakır'daki PKK mevzilerine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda 49 PKK’lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Hakkari'de tespit edilen 2 mağarada bir adet el bombası, 120 adet elektrikli fünye, 26 bidon mazotun ele geçtiği kaydedildi. Ayrıca, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan hava operasyonunda 14 PKK’lının etkisiz hale getirildiği, Siirt'te 200 adet Kaleşnikof tüfeğinin ele geçirildiği belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;

''Yurt içinde il ve ilçelerde Jandarma ve Emniyet güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri de kendi sorumluluğunda bulunan alanlarda aralıksız olarak teröristle mücadeleye devam etmektedir. Planlamalar kapsamında bu mücadele kesintisiz olarak sürdürülecektir. Bu kapsamda 10 ve 11 Ekim 2015 tarihlerinde yapılan operasyonların özeti aşağıda sunulmuştur. 10 Ekim 2015 tarihinde Hakkâri bölgesinde tespit edilen Bölücü Terör örgütü mensubu teröristlere ait çok sayıda barınak, mağara ve silah mevzileri düzenlenen hava ve kara harekatı ile imha edilmiştir. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında teröristlerce kullanılan iki adet mağarada; bir adet el bombası, 120 adet elektrikli fünye, 26 bidon mazot, patlayıcı yapımında kullanılan tüp ve düzenekler, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Diyarbakır / Lice'de yapılan operasyonda tespit edilen Bölücü Terör Örgütü hedeflerine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtında hedefler tam isabetle imha edilmiş; bu harekat kapsamında 14 Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Siirt'te icra edilen operasyonda, Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin karargâh olarak kullandığı sığınak ve barınaklar ele geçirilmiş, yapılan aramada; 200 adet 7,62 mm Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, Biri büyük iki adet telsiz, EYP yapımında kullanılan malzemeler, çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Tunceli-Pülümür karayolunda bir El Yapımı Patlayıcı, Şırnak-Çukurca karayolunda bir El Yapımı Patlayıcı, Şemdinli'de bir olmak üzere toplam üç adet EYP, yapılan yol kontrol faaliyetleri esnasında bulunarak yerlerinde imha edilmiştir. 11 Ekim 2015 tarihinde Irak Kuzeyi Metina ve Zap bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen üç ayrı barınma alanındaki sığınak ve silah mevzileri icra edilen hava harekatında tam isabetle imha edilmiştir. Her iki bölgede de toplam 35 terörist etkisiz hale getirilmiştir."



Suriye'den Türk jetlerine taciz



TSK ayrınca dün Türk jetlerine Suriye tarafından tacizde bulunulduğunu açıkladı:

12 adet F-16 ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir. Bu görev esnasında, üç adet F-16 uçağımıza, Suriye’de konuşlu SA füze sistemleri tarafından iki dakika; Suriye’ye ait bir adet SU-22 ve bir adet SU-24 uçağı tarafından ise 35 saniye olmak üzere toplam iki dakika 35 saniye süre ile tacizde bulunulmuştur.