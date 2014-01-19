Türk F-16'lar Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanlığı, Hatay'ın güneyinden sınıra doğru yakalaşan Suriye'ye ait savaş uçağı ve helikopterinin tespit edilmesi üzerine Türk F-16 savaş uçaklarının sınıra gönderildiğini açıkladı.

Sınıra yaklaşan akaryakıtlı yüklü bir tankerin de kaçakçılarla sınır birlikleri arasında çıkan çatışma sırasında yandığı da açıklamada yer aldı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde savaş uçaklarının sınıra gönderilmesiyle ilgili açıklama şöyle:

"Türkiye - Suriye hudut bölgesinde hava muharebe devriye görevi icra eden iki adet F-16 uçağı, Suriye'ye ait bir MIG-23 uçağının Yayladağı/Hatay güneyinde sınırımıza doğru yaklaşması üzerine bölgeye yönlendirilmiş, ancak söz konusu hava aracı, sınırımıza 5 deniz mili kala geri dönerek bölgeden uzaklaşmıştır. Bununla birlikte Suriye'ye ait bir MI-17 helikopterinin Karbeyaz/Hatay güneyinde sınırımıza doğru yaklaşması üzerine Türkiye-Suriye hudut bölgesinde 'Hava Muharebe Devriye Görevi' icra eden iki adet F-16 uçağı bölgeye yönlendirilmiş, ancak söz konusu hava aracı, sınırımıza 3.5 deniz mili kala geri dönerek bölgeden uzaklaşmıştır."

Genelkurmay Başkanlığı ayrıca, akaryakıt yüklü 12 tonluk bir tankerin Suriye'den Türkiye'ye doğru yaklaştığının tespit edilmesi üzerine araca müdahale edildiği belirtilerek açıklamasında şunları kaydetti:

"Tespit edilen bu durum üzerine, araca hududa yaklaşmaması konusunda dur ikazında bulunulmuş, ancak kaçakçıların bulunduğu araç, 'dur' ikazına uymamış, sınırı yasa dışı geçmeye teşebbüs ederek, hızla hudut hattına yaklaşmış ve bu esnada araçtan hudut personelinin üzerine Kalaşnikof olduğu değerlendirilen piyade tüfeği ile ateş açılmıştır. Açılan bu ateşe, ateşle karşılık verilmiş ve devam eden bu karşılıklı ateş sonucunda, Suriye tarafında bulunan ve içinde akaryakıt olan 12 tonluk bir tanker alev alarak yanmıştır. Araçta bulunan iki kaçakçı şahıs ise süratle bölgeden, geldikleri istikamete doğru kaçmıştır. Olayla ilgili olarak Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na, Reyhanlı Kaymakamlığı'na ve Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı ile 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askerî Savcılığı'na bilgi verilmiştir."