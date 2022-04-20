Türk Eximbank kredilerinde sigorta kapsamı genişletildi

Türk Eximbank'ın sağladığı kredi sigortasının kapsamı genişletildi. Buna göre, ihracatçıların yurt dışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde 50 sermayesine sahip oldukları firmaların yapacakları ihracatlar da sigorta kapsamına alındı.

Türk Eximbank'ın kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. Yapılan değişiklikle, Eximbank'ın sağladığı kredi sigortasının kapsamına yurt dışındaki ihracatçılar da eklendi.

Türk Eximbank'ın Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esasların 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi şöyle değiştirildi:

"e) İhracatçıların yurt dışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde 50 sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından üretilen veya ihracatçılar ya da yurt dışında doğrudan ve dolaylı olarak en az yüzde 50 sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından markaları (aynı şirketler topluluğu içinde yer alan firmalara ait markalar da dahil) altında satılmak üzere yurt dışında kurulu firmalara ürettirilen ve üretildiği ülke içerisinde veya o ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan satışları teminat altına almak amacıyla kredi sigortası yapmak."