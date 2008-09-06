Türk-Ermeni ilişkilerinde tarihi gün

Time: Milli maç buzları eritebilir

Doğum yerini işgal eden lider Sarkisyan

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 85 yıllık tarihinde Erivan'ı ziyaret eden en üst düzey Türk yetkilisi olacak. Gül, bugün 4 saat kalmayı planladığı başkent Erivan'da, Türkiye'nin resmi diplomatik ilişki kurmadığı Ermenistan'la ilk kez sıcak temas gerçekleştirecek.Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'la birlikte izleyeceği Türkiye-Ermenistan Dünya Kupası karşılaşması için ANA uçağı ile Erivan'a hareket edecek Gül'e, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ertuğrul Apakan, Müsteşar Yardımcısı Ünal Çeviköz, Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanı Gürcan Türkoğlu eşlik edecek. Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Suriye'nin başkenti Şam'dan Erivan'a geçerek, Gül ile havalimanında buluşacak.Erivan - Ankara arasında diplomatik ilişki bulunmamasına karşın iki ülkenin diplomatları maç için yapılacak ziyaretin önemine uygun protokolü belirledi. Erivan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için tüm protokol yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul etti.İki ülke diplomatlarının belirlediği protokol kuralları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Gül, ANA uçağı ile Ermenistan saati ile 17.00 civarında Erivan'a inecek. Cumhurbaşkanı Gül'ü Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan havaalanında karşılayacak. Gül ve beraberindekileri taşıyan ANA uçağının yanı sıra havaalanına da Türk bayrağı çekilecek. Gül, Başkanlık Sarayı tarafından tahsis edilen ve Türk bayrağı takılan araç ile kendisine ayrılan otel odasında istirahat edecek.Gül, kendisini karşılayacak Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandiyan ve Babacan eşliğinde, Sarkisyan'la görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gidecek. İki cumhurbaşkanının görüşmesi yaklaşık bir saat sürecek.Gül ile Sarkisyan, "Ermeni soykırımı" iddialarından uzak, ekonomi ağırlıklı komşuluk ilişkilerini nasıl geliştirebileceklerini konuşacak. Sarkisyan'ın "soykırım" konusunu gündeme getirmesi durumunda Gül, Türkiye'nin ortak tarih komisyonu kurularak bu meseleye siyasi değil bilimsel yaklaşılması gerektiği görüşünde olduğunu ifade edecek.Gül, Türkiye'nin 1991'de Ermenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu ve Erivan'ı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne davet ettiğini anımsatacak.Gül, Türkiye'nin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne zarar verildiğini düşündüğü Karabağ meselesinde de Ermenistan'dan barışçıl bir tutum beklediğini yineleyecek.Görüşmenin ardından Gül ile Sarkisyan aynı araçla stadyuma giderek, Ermenistan ile Türkiye A Milli futbol takımları arasındaki karşılaşmayı izleyecek. Gül, maçın ardından Türkiye’ye hareket edecek.Bu arada Gül, AP, Reuters, Le Monde ve Le Figaro gibi yabancı basın-yayın kuruluşlarının temsilcileri ile İstanbul'da Ermeni cemaatine yönelik yayımlanan Jamanak gazetesinin editörü Ara Koçunyan'ı da Erivan'a götürecek.Gül, Erivan'da olduğu saatlerde 50 kişilik özel bir ekip tarafından korunacak. Gül için keskin nişancılar ile zırhlı makam aracı da Erivan'a gönderildi.Cumhurbaşkanı Gül'ün, Sarkisyan'a Türkiye'ye özgü ipek halı hediye etmesi planlanıyor. Gül'ün hediyesinin maç öncesinde protokol görevlileri tarafından Sarkisyan'ın ekibine sunulması planlanırken, Erivan'ın hediyesi henüz bilinmiyor.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugün Ermenistan'ın başkenti Erivan'a yapacağı ziyaret nedeniyle Erivan'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Havalanından kent merkezine giden yol üzerinde polis ve özel güvenlik birimlerinin sıkı önlemleri göze çarparken, Daşnak Sütyun (Ermenistan Devrimci Federasyonu) yanlısı gruplar sessiz protesto eyleminde bulunmak üzere yol kenarında toplandı.Cumhurbaşkanı Gül'ün Ermenistan ziyaretini ve Türkiye'nin bu ülkeye yönelik politikasını protesto etmek üzere pankart açarak sessiz eylem yapmaya çalışan bu grupların polis ve güvenlik güçleri tarafından kontrol altında tutulduğu dikkati çekiyor.Gül'ün uçağının TSİ 15.00'te Erivan'a inmesi bekleniyor. Bu arada, Gül'ün Erivan'daki temaslarını izleyecek gazeteciler, akreditasyon işlemlerinde büyük zorlukla karşılaştı. Akreditasyon kartı alan gazetecilerin havaalanına girişlerinde de ciddi sıkıntılar yaşandı.