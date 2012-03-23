T24 - Dünyanın saygın sağlık kurumları tarafından her yıl hazırlanan Dünya Tütün Atlası yayımlandı. Çalışmaya göre Türk erkeklerinin yüzde 46’sı sigara içiyor, erkek hastaların yüzde 37.6’sı sigaradan ölüyor.

Amerikan Kanser Derneği ile Dünya Akciğer Derneği, her yıl dünya kamuoyuna sunulan Tütün Atlası’nın 2012 yılı için özel olarak hazırlanan baskısını yayımladı. Raporda, sigaranın ölüm ve hastalıklara davetiye çıkardığı rakamlarla destekleniyor. Belgede, Türkiye, dünyada sıklıkla kullanılan “Türk gibi sigara içmek” deyimini doğrular bir performans sergiliyor. Dünya ülkeleri arasında erkek ölümlerinde sigaranın en etkili olduğu ülke Türkiye. Türk erkeklerinin yüzde 37’si sigara yüzünden hayatını kaybediyor. Bu oran kadınlarda ise yüzde 5 seviyesinde.



Atlastan çarpıcı satır başları



- Türkiye’de kişi başına yıllık ortalama 1399 sigara içiliyor.

- Türk erkeklerinin yüzde 46’sı, kadınlarında yüzde 15’i sigara içiyor.

- Türk erkeğinin yüzde 37.6’sı sigaradan hayatını kaybediyor.

- Türkiye erkek ölüm oranıyla Ermenistan (32.7), Kazakistan (34.7), Polonya (31.1) ve Belçika (30.6) gibi ülkeleri geride bırakıyor.

- Kadınların yüzde 5.8’i sigara yüzünden hayatını kaybediyor.

- Pasif içiciliğe maruz kalan çocukların oranı yüzde 89. Türkiye, Polonya, Romanya ve Yunanistan’la birlikte bu alanda üst sıralarda.

- 13-15 yaş arasındaki erkek çocuklarında sigara içme oranı yüzde 9.4.

- Kız çocuklarının sigara içme oranı 3.5. 13-15 yaş aralığındaki çocukların yüzde 6.9’su sigara tüketiyor.

- 13-15 yaşlarındaki erkek çocukların yüzde 18’inde sigara logolu eşyası varken, bu oran kız çocuklarında yüzde 10 seviyesinde.



Sigaralardaki kimyasallar



Ortalama bir sigarada 7 bini aşkın kimyasal bulunur. Bunlardan 100’lercesi zehirlidir ve en azından 69’u kansere sebep olur. Bunlardan bazıları şunlardır ve şu maddelerde bulunabilir.

- Aseton- Boya

- Asetilen- Kaynak makinesi

- Arsenik- Böcek ilacı

- Benzen- Napalm

- Bütan- Çakmak gazı

- Kadmiyum- Akü

- Karbonmonoksit- Egzos gazı

- Diklorodifeniltrikloretan- Böcek öldürücü

- Hidrojen siyanid- İdam cezasında kullanılan gaz

- Metanol- Roket yakıtı

- Nikotin- Hamamböcek zehri

- Fenol- Tuvalet temizleme kimyasalı



Sigara insan sağlığını nasıl etkiliyor?



BEYİN: İnme, bağımlılık, beyin kimyasının bozulması, gerginlik

SAÇ: Koku ve renk değişimi

GÖZ: Körlük (Sarı nokta) Katarakt Tik, göz kırpma

KULAK: Duyma kaybı Kulak enfeksiyonu

BURUN: Sinüzit Koku kaybı Burun boşluğu kanseri

AĞIZ: Dudak, ağız ve gırtlak kanseri Boğaz ağrısı Tat alma duygusunda bozukluk Kötü nefes

DİŞ: Çürük Diş kaybı Plak Renk kaybı

KALP: Kalp krizi Kalp damarı zararı

GÖĞÜS: Göğüs kanseri riski Mide, kolon, pankreas kanseri Ülser

AKCİĞER: Akciğer, bronş kanseri. Kronik bronşit Nefes darlığı Astım Kronik öksürük

KARACİĞER: Karaciğer kanseri

BÖBREK-MESANE: Böbrek ve mesane kanseri

ELLER: Kan dolaşımının bozulması. Damar hastalığı

CİLT: Ten renginin değişmesi Kırışıklık Erken yaşlanma

Üreme sistemi / ERKEK: Sperm kalitesinde azalma Kısırlık

Üreme sistemi / KADIN: Rahim ağzı kanseri Erken menopoz Ağrılı regl Kısırlık

İSKELET: Osteoporosis Kalça ekleminde sorun Kemik iliği kanseri

DOLAŞIM SİSTEMİ: Buerger hastalığı Akut kan kanseri

YARA-AMELİYATLAR: Yavaş iyileşen yara Ameliyatın etkisinden geç kurtulmak Sigara yüzünden oluşan yanık izleri

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ: Enfeksiyonlara karşı dayanıksızlık

AYAK-BACAK: Kan dolaşımının yavaşlaması Bacak ağrısı Kangren



Hamilelerde sağlık riski



ANNE

- Plasenta erken ayrılır.

- Plasenta, doğum kanalının girişini tıkar.

- Erken doğum.

- Düşük.

- Dış gebelik.

ÇOCUK

- Ölü doğum.

- Ani bebek ölümü sendromu.

- Akciğerin görevini yerine getirememesi.

- Akciğerlerin orantısız büyümesi.

- Astım.

- Bronşit.

- Öksürük.

- Kanser.