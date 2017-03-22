"Türk erkekleri 'romantik dolandırıcılar'a bile bile para kaptırıyor"

Hızlı para transferlerinde polisin müdahil olduğu olaylarda en çok romantik dolandırıcılığın olduğu ortaya çıktı. Milliyet'ten Kadife Şahin'in haberine göre, hızlı para transferi gerçekleştiren Moneygram’ın Türkiye ofisinin Genel Müdürü Erol Tuna, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak tanımadıkları kişilere asla para göndermemeleri gerektiğini söyledi. Erol Tuna, “Ağırlıklı olarak Bulgaristan ve Romanya gibi ülkeler üzerinden arayan kadınlar özellikle yaşlı erkekleri kandırıyorlar” dedi.

Vatandaşların birlikte olma ve evlenme vaadiyle telefonla kendilerine ulaşan bu kişilere inanarak verilen hesaplara para gönderdiklerini ifade eden Tuna, şu ilginç örneği verdi:

“Gönderim noktalarımızdan bir bankanın şubesine giden yaşlı bir vatandaşımız banka çalışanının uyarmasına karşın ikna edilemedi. Yaşlı kişi, 'Paramı istediğim kişiye göndermiyorlar' diye yanında polisle banka şubesine giderek, gönderdi.”

"Limanda ucuz oto bekle"

“Bir başka vatandaşımız da hiç tanımadığı bir kişinin hesabına ‘Türkiye’ye gelsin’ diye para gönderiyor. Görüştüğü kadın Türkiye’de harcayacağı ek para da istiyor. Bu parayı da gönderiyor. Daha sonra da ‘Geldim, havaalanındayım. Polis ayak bastı parası istiyor. Onu da gönder. Yoksa gelemeyeceğim’ diyor. Vatandaşımız bu parayı da gönderiyor. Daha sonra bekliyor. Ne gelen var, ne giden” diyerek başka bir ‘romantik’ dolandırıcılık vakası aktaran Tuna, internet dolandırıcılığı vakalarını ise şu sözlerle aktardı:

“Ucuz fiyata otomobil almak için internet üzerinden para gönderen bir kişi İngiltere üzerinden dolandırıldı. Ucuz otoyu kaçırmak istemeyen vatandaşımız, parayı internetten istenilen hesaba gönderdikten sonra Çeşme Liman’da arabanın kendisine teslim edilmesini bekledi. Ancak böyle bir teslimat gerçekleşmedi.”

"Torunlar kandırıyor"

Yaşlı insanların arayan kişiyi net olarak anlamamalarından yararlanan kişilerin torun kimliğiyle insanları kandırdıklarını söyleyen Tuna, “Nine, dede ben torunun şu bu diyerek para ihtiyaçları olduğunu iletiyorlar. Torunlarına düşkün olduğu bilinen bu kişiler de tam olarak emin olmamalarına karşın arayana inanarak isteyen hesaba para gönderiyorlar” dedi.

"Çeşit çeşit dolandırıcı var"

Moneygram şirketinin bugüne kadar Türkiye’de karşılaştığı yaşanmış dolandırıcılık türleri arasında şunlar öne çıkıyor:

İnternetten satın alma: Müşteri internetten bir şey satın alır ve kendisine para transferi şirketleri üzerinden ödeme yapması söylenir. Şüpheli parayı alır ancak müşteriye herhangi bir mal ulaşmaz.

Muhtaç kişi: Müşteri, paraya acilen ihtiyacı olan bir akraba ya da arkadaşı gibi davranan kişiye acilen para göndermesi için kandırılır.

Romantik dolandırıcılık: Romantizm dolandırıcılıklarının, online tanışma, sosyal ağ oluşturma gibi çeşitli biçimleri bulunuyor.

Miras dolandırıcılığı: Müşterilere uzun süre önce kaybettikleri bir akrabalarından kendilerine büyük bir miras düştüğü ve bu yüzden parayı almadan önce vergiler veya ücretler için para göndermeleri gerektiği söylenir.

İş ve gizli müşteri dolandırıcılığı: Evden yarı zamanlı çalışacakları, hayallerindeki işi bulduklarına inandırılırlar. E-posta aracılığı ile iletişime geçilmiş ve kendileri çeşitli iş arama web sitelerinden bu reklamları bulmuş olabilir. Popüler bir “rüya iş” dolandırıcılığında, Gizli Alışveriş Yapan kişiler olarak davranmaları, para transferi şirketlerinin süreçlerini test etmek için para göndermeleri istenir.Kredi dolandırıcılığı: Kredi almaya veya yatırım yapmaya çalışır ancak iletişim kurdukları şirketin sahte olduğundan haberdar değildir. gazete ya da internet reklamına cevap verir. Para transferi şirketleri aracılığı ile sigorta, ilk kredi ödemesi veya yatırımının alınması için para gönderilmesi söylenir.

Nereden, nasıl dolandırıyorlar?

Romantik dolandırıcılar ağırlıklı olarak 0030 (Yunanistan), 00359 (Bulgaristan) ve 0040 (Romanya) ile başlayan numaralardan Türkiye’deki cep telefonlarını rastgele arıyorlar. Bir kere çaldırıp kapatıyorlar ve karşı tarafın aramasını bekliyorlar. Genelde erkekler tarafından kendilerine dönüş yapılıyor. Arandıklarında da önceden kurgulanmış hikayeyi anlatmaya başlıyorlar.

"İşsizim, diyorlar"

İşsiz olduğunu ve Türkiye’ye çalışmak için gelmek istediğini söylüyorlar. Sonra romantik cilveleşme başlıyor. Ardından konuşulan kişi ile alakası olmayan çok güzel bir fotoğraf gönderiliyor. Hem de bir kaç tane gönderilerek gerçek algısı yaratılıyor. Ardından pasaport çıkartmam lazım şu kadar gönder, sana daha güzel görünmek istiyorum kıyafet almam lazım şu kadar gönder. Havaalanında polis alıkoydu para gönder, diye devam ediyor.

"Miras kaldı yalanı"

Yada “Annem babam öldü, amcam veya teyzem servetimize konmak istiyor” diyor. “Bekarım, dört tane evimiz, şu kadar dekar tarlamız bahçemiz var” sözleriyle girip elindeki avucundakileri aldıklarını hayatı zindan ettiklerini söylüyorlar. Daha sonra da avukat masrafı lazım diyorlar. Belgeler gönderiliyor sahte hepsi. Yine romantik bir yakınlaşma başlıyor. Yine pasaport, kıyafet, yol paraları isteniyor. Dolandırıldığını anladığında ise iş işten geçmiş oluyor.

Peki kim arıyor?

Dolandıran kişiler genellikle Türkçe bilen ve birisi adına çalışan maaşlı kadınlardan oluşuyor. Bu kişilere telefon yada bilgisayar üzerinden telefon görüşme düzenekleri veriliyor. Birini ağlarına düşürdüklerinde 24 saat sürekli olarak irtibat halinde oluyorlar. Bulgaristan’da bu işi yapan kişilerin bir kaç ay içinde kendilerine villa inşa ettirdikleri, hatta çalışanlara da bu villalardan birer oda vererek ofis gibi kullandırdıkları söyleniyor.

Para nasıl geliyor?

Paranın Moneygram, Westernunion gibi, karşı tarafın sadece şifre ile para çekebilen sistemler üzerinden gönderilmesi isteniyor. Bu kişilerin parayı çektikleri bankalarda da bağlantıları bulunuyor. Hatta Ankara’dan evli bir kişi ‘Moneygram’ şifresini vermeden bile paranın çekildiğini iddia ediyor.

Sonuçta kurban kim?

Dolandırılan kişi genelde evli oluyor. Yuvası yıkılmasın diye de genellikle dolandırıldığının duyulmasını istemiyor. Telefon dolandırıcılığı olayında, eğer ortada bir isim veya kimlik bilgisi varsa suçun işlendiği ülke nezdinde hukuk mücadelesi başlatmak gerekiyor. Kurban, yaptığı araştırmalar sonucunda söz konusu ülkelerde dava açabilen avukatlara ulaşıyorlar. Yine para vererek haklarını arıyorlar. Ancak bazen bu girişimin sonucunda ikinci bir dolandırıcılık olayı daha yaşanabiliyor.