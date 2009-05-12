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'Türk erkekleri metroseksüel'

Maria Erefeeva ve Ekaterina Komyakova’dan oluşan Dj Dolls, “Türk erkekleri metroseksüel” dedi.

12 Mayıs 2009 03:00

Maria Erefeeva ve Ekaterina Komyakova’dan oluşan Dj Dolls, “Türk kadınları düşündüğümüzün aksine çok Avrupai. Türk erkekleri de çok bakımlı. Neredeyse hepsi metroseksüel” dedi.

Bugüne kadar 50 ülkede program yapan, popüler kulüpleri müzikleriyle çınlatan St. Petersburg’lu “Dj Dolls”, Luxury Fitness Bellevue’nün açılışı için Türkiye’ye geldi.

Hürriyet’in Kelebek ekinde yayımlanan habere göre; Maria Erefeeva ve Ekaterina Komyakova’dan oluşan Dj Dolls, “Türk kadınları düşündüğümüzün aksine çok Avrupai. Türk erkekleri de çok bakımlı. Neredeyse hepsi metroseksüel” dedi.

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