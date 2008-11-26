15 ülkede 12 binden fazla erkek üzerinde araştırma yapıldı. Türkiye'de ortaya çıkan sonuçlar ilginç gözlemler içeriyor. Türk erkekleri gelenekçi ve bağlanmaktan korkuyor





Dünyaca ünlü belgesel kanalı Discovery Channel, 15 ülkede 12 binden fazla erkek üzerinde bir araştırma yaptı ve 25-39 yaş arası erkeklere bazı sorular yöneltti. Araştırma, erkeklerin yaşamlarına ilişkin 18 önemli noktayı irdeliyor.



Türkiye'deki araştırmanın sonuçları da dikkat çekici. Bilgi, kişisel gelişim, baba olmak, küçülen dünya konularında yapılan araştırma Türk erkeklerinin çok sayıdaki değişim ve karmaşaya uyum sağladığını gösteriyor.



Araştırmaya göre, Türk erkekleri bir konuda uzman olarak gösterilmekten hoşlanıyor.



Diğer bir konu başlığı ise, baba olmak. Türk erkekleri geç yaşta baba oluyor. Bunun sebebi çocukların ihtiyaç duyduğu ortamı sağlamak.



Türk erkeklerinin yüzde 85'i için en önemli şey ailelerine bakmak.



Türk erkeklerinin yüzde 77'si farklı yerleri gezip seyahat etmekten hoşlanıyor. Yüzde 39'u ise, yemek, içmek ve yatmayı tercih ediyor.



Erkekler 4 gruba ayrılıyor



Araştırma sonuçlarına göre erkekler, dört gruba ayrılıyor. Bunlardan ilki baskıcı yaklaşımı benimseyenler. Bu erkek tipi en yaygın olarak Romanya'da görülüyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 29.



İkinci grup, modern ama kontrollü erkekler. Bu gruptaki erkekler, en çok İsveç'te görülüyor. Kadın ve erkeğin rolleri hakkında modern bir görüşe sahip olan bu erkeklerin Türkiye'deki oranı yüzde 26.



Üçüncü grup, sadece "ben" diyen erkekler. Bu tip erkeklere göre, kendileri herşeyden daha önemli. Bu tip erkekler en yaygın olarak Almanya ve Hollanda'da görülüyor. Türkiye'deki oran ise yüzde 15.



Son grup ise, bağlanmak istemeyen erkekler. Bu gruptaki erkekler ciddi sorumluluklar ve bağlılıklardan kaçıyor. Bu grup erkeklerin en çok görüldüğü ülke Türkiye. Türkiye'yi ise, İspanya takip ediyor.



Türkiye'de iki grup daha baskın



Discovery Channel Satış ve Pazarlama Direktörü Amanda Turnbull, araştırmanın erkeklerin dünyasını anlamak için yapılmış bir çalışma olduğunu söyledi.



Turnball, araştırmada baskın olan dört erkek tipinin olduğunu ve bu erkek tiplerinden ikisinin yani gelenekçi erkeklerle, söz vermekten ve bağlanmaktan uzak duran erkeklerin Türkiye'de daha yoğun olarak görüldüğünü kaydetti.



Araştırmanın şirketler için de önemli bir bilgi sağlayacağını söyleyen Turnbull, doğru veri tabanı ve doğru mecrada iyi sonuçlar elde edilebileceğini belirtti.



