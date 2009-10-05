Türk erkekleri en kötüler listesinde

Kadınlar üzerinde yapılan araştırma Türk erkeklerinin gururunu kıracak bir sonuca imza attı. İşte o liste...

İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan bir araştırmaya göre Türk erkekleri dünyanın en kötü 9'uncu sevgilisi çıktı.

"OnePoll.com" adlı sitenin 15 bin kadın arasında yaptığı araştırmada dünyanın en kötü sevgilileri ise Alman erkekleri çıktı. Dünyanın en iyi sevgilileri ise Latin ülkelerinden çıkıyor.

İşte dünyanın en kötü erkek sevgilileri:

1- Almanya (Çok pis kokuyor)

2- İngiltere (Çok tembel)

3- İsveç (Çok aceleci)

4- Hollanda (Çok baskıcı)

5 ABD (Çok kaba)

6- Yunanistan (Çok canım cicim)

7- Galler (Çok bencil)

8- İskoçya (Çok abartıcı)

9- Türkiye (Çok terli)

10- Rusya (Çok kıllı)

İşte dünyanın en iyi erkek sevgilileri:

1- İspanya

2- Brezilya

3- İtalya

4- Fransa

5- İrlanda

6- Güney Afrika

7- Avustralya

8- Yeni Zelanda

9- Danimarka

10- Kanada