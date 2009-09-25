T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Türk erkekleri çok centilmen'

23-25 Ekim'de gerçekleştirilecek ‘Fashionable İstanbul by Avea’ nın basın toplantısına İsrailli dünyaca ünlü top model Bar Rafaeli de katıldı.

25 Eylül 2009 03:00

23-25 Ekim tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı’nın bahçesinde kurulacak dev bir çadırda gerçekleştirilecek olan ‘Fashionable İstanbul by Avea’da aralarında Missoni, Salvatore Ferragamo, Vivienne Westwood, Roberto Cavalli, Gianfranco ve Ferre’nin de yer aldığı dünyaca ünlü tasarımcılar boy gösterecek.

Açılışın Roberto Cavalli defilesi ile yapılacağı organizasyona yerli yabancı birçok seçkin konuk katılacak. Etkinliğin tanıtımı amacıyla Ritz Carlton Hotel’de basın toplantısı gerçekleştirildi.

Nazar boncuklu bileklik taktı

İsrailli dünyaca ünlü top model Bar Rafaeli de sempatik tavırları ve makyajsız yüzüyle dikkat çekti. Rafaeli “İstanbul bence dünyanın en ünlü moda kentlerinden biri olacak. Burada çok zengin bir çevre ve kültür var. Çok güzel bir şehir. Gece hayatı muhteşem. Tekrar gelmek istiyorum. Ayrıca Türk erkekleri gerçekten çok centilmen, burada olmaktan çok mutluyum” diye konuştu. Kolunda birçok bileklik bulunan Bar Rafaeli İstanbul’dan aldığı nazar boncuklu bilekliğiyle dikkat çekti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24