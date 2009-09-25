'Türk erkekleri çok centilmen'

23-25 Ekim tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı’nın bahçesinde kurulacak dev bir çadırda gerçekleştirilecek olan ‘Fashionable İstanbul by Avea’da aralarında Missoni, Salvatore Ferragamo, Vivienne Westwood, Roberto Cavalli, Gianfranco ve Ferre’nin de yer aldığı dünyaca ünlü tasarımcılar boy gösterecek.



Açılışın Roberto Cavalli defilesi ile yapılacağı organizasyona yerli yabancı birçok seçkin konuk katılacak. Etkinliğin tanıtımı amacıyla Ritz Carlton Hotel’de basın toplantısı gerçekleştirildi.



Nazar boncuklu bileklik taktı



İsrailli dünyaca ünlü top model Bar Rafaeli de sempatik tavırları ve makyajsız yüzüyle dikkat çekti. Rafaeli “İstanbul bence dünyanın en ünlü moda kentlerinden biri olacak. Burada çok zengin bir çevre ve kültür var. Çok güzel bir şehir. Gece hayatı muhteşem. Tekrar gelmek istiyorum. Ayrıca Türk erkekleri gerçekten çok centilmen, burada olmaktan çok mutluyum” diye konuştu. Kolunda birçok bileklik bulunan Bar Rafaeli İstanbul’dan aldığı nazar boncuklu bilekliğiyle dikkat çekti.

