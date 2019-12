Türk elektronikçiler IFA'da boy gösteriyor

Uluslararası Elektronik Fuarı (IFA), 63 ülkeden 1245 şirketin katılımıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de ziyaretçilere kapılarını açtı.

Dünyanın en büyük elektronik fuarları arasında gösterilen, toplam 122 bin metre karelik alanda kurulan IFA'ya bu yıl Türkiye'den de 11 şirket katılıyor.



Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkan Vekili ve Dış Ticaret Başkanı Turan Erdoğan, Vestel standında düzenlediği basın toplantısında, fuarda 4 bin 200 metre karelik alanda elektronik, beyaz eşya ve Finlux stantlarıyla yer aldıklarını söyledi.

IFA'ya ilk kez 1989 yılında 100 metre karelik alanda katıldıklarını ifade eden Erdoğan, bu yıl 4 bin 200 metre kare ve 200 kişilik bir ekiple bulunduklarını, IFA'nın katılım olarak dünyanın açık arayla en büyük fuarı olduğunu belirtti.



Vestel'in süper ince LCD TV'lerden dokunmatik ekranlara, dijital alıcılardan canlı video kaydedicilere, ankastre ve tam boy beyaz eşya ürünlerine kadar yaklaşık 800 ürününü IFA'da sergilediğini kaydeden Erdoğan, bu ürünlerin 700'ünün dizayn ya da teknoloji olarak yeni ürün olduğunu söyledi.



Süper ince LCD'ler ilgi odağı



Elektronik alanındaki ürünlerde bir incelmenin söz konusu olduğunu ve Vestel'in süper ince LCD televizyonlarındaki yeni teknolojiyle piyasaya çıktığını belirten Erdoğan, "Bu da bizim için geldiğimiz noktayı gösteriyor. Bu, teknolojisi ve mekaniğiyle tamamen yeni bir ürün" dedi.



LCD televizyonlarda dünya pazarının çok hızlı büyüdüğünü, ciddi bir pazar payı kapma savaşı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Küçük firmaların bir bölümü kayboldu. Konsolidasyonlar oldu. Biz, 'Dünyada tek bir televizyon üreticisi kalırsa bu da Vestel olur' diyoruz. Bu konuda çok iddialıyız. Konsolidasyonun faydalı olduğuna inanıyoruz. Gücü olan kalsın, bilgisi olan kalsın. Biz de nasıl olsa onlardan biri olacağız" şeklinde konuştu.



Erdoğan, bu yıl 4 milyon LCD televizyonu ve 2,5 milyon CRT televizyonu olmak üzere toplam 6,5 milyon televizyon ihraç edeceklerini, bu rakamın beyaz eşyada da 4 milyon olduğunu, 2008 yılında 3 milyar dolar ihracat hedeflediklerini ve dünyada ilk üçe girmeyi amaçladıklarını kaydetti.



Beyaz eşyada Vestfrost markalı ürünleriyle fuara katıldıklarını ifade eden Erdoğan, bu alanda fırın, bulaşık ve çamaşır makinesi, buzdolabı ve klimaları sergilediklerini söyledi. Erdoğan, bu ürünlerin dışında, "EKO-TV" adlı enerji tasarrufu sağlayan televizyonları da fuarda sergilediklerini, bu televizyonların yüzde 50 oranında enerji tasarrufu sağladığını kaydetti.



Çevre dostu ürünlere yönelim artıyor



Koç Holding Dayanıklı Tüketim Malları Grubu Başkanı Gündüz Özdemir de IFA'ya bu yıl sekizinci kez katıldıklarını belirterek, "Şirketimizin İstanbul'daki tesislerinde üretilen televizyonlar, ileri teknoloji ve tasarımlarının yanı sıra uluslararası alanda kabul görmüş kurumlardan aldığı çok sayıda ödüllerle global pazarda artan bir güce sahiptir" dedi.



Beko ürünlerinin yüksek kalite, orijinal tasarım ve kullanım kolaylığıyla tüketicilere tam çözüm sunduğunu ifade eden Özdemir, "Ürün araştırma ve geliştirme çalışmalarımız sayesinde tüketicilerimize daha yüksek görüntü ve ses kalitesine ve özel tasarımlara sahip olan televizyonları, daha ucuz fiyatlarla sunarak, sektörde ayırt edileceğimizi bir kez daha gösterdik" şeklinde konuştu.



Özdemir, sektördeki çevre dostu ürünlere de önem verdiklerini ifade ederek, "Yalnızca geliştirdiğimiz ve pazarladığımız çevre dostu ürünler sayesinde değil, aynı zamanda çevreye karşı duyarlılığımızı tüm operasyonel süreçlerimize dahil ederek çevrenin ve doğal kaynaklarının korunmasını asli sorumluluğumuz olarak görüyoruz" dedi.

Beko ürünlerinde 2002 yılından bu yana su tüketimini yüzde 75, elektrik tüketimini yüzde 65 ve karbondioksit emisyonunu da yüzde 45 oranında azaltıklarını belirten Özdemir, "Beko için eko-düşünce, ürünü, enerjiyi en verimli şekilde kullanacak ve en yüksek oranda geri dönüşüme hazırlamakla başlıyor" diye konuştu.



Özdemir, LCD televizyonlarının yanı sıra "All in one" adı verilen ürünleriyle de tüketicilere kablo ve standart karasal alıcıyı içeren tam bir paket sunduklarını kaydederek, "Beko 'high definition' karasal yayın alma özelliğine sahip televizyonlar sunmakta. 26 inch ve üzeri tüm boylarda MPEG4 uyumluluğuna sahip televizyon sunmaktayız" dedi.



Fuarda beyaz eşya da sergilediklerine işaret eden Özdemir, Beko'nun bünyesinde bulunan Grundig markasıyla da Avrupa'da pazar payını artıracaklarını sözlerine ekledi.

IFA fuarına Vestel ve Beko'nun yanı sıra Arçelik-LG Klima, Atmaca Elektronik, Crea Bilişim Teknolojileri, Grundig Elektronik A.Ş, NBA Pazarlama Mobilya, Tekno-Art, Stor Mobilya Yatçılık Turizm Sanayi, Termikel A.Ş, Fer İç ve Diş Ticaret Ltd de katılıyor.



"Messe Berlin" adlı fuar şirketinin Müdürü Christian Göke, geçen yıl 32 ülkeden 1212 şirketin IFA fuarına katıldığını hatırlatarak, uluslararası pazarlarda yapılan çalışmalar sonucunda bu yıl özellikle yabancı şirketlerin katılımında önemli bir artış sağladıklarını belirtti.

Dünyada teknoloji alanında en son yeniliklerin sergilendiği IFA fuarı 3 Eylül'e kadar açık kalacak.