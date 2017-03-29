Türk-Eğitim Sen, evlilik programının kaldırılması için RTÜK'e başvurdu

Türk Eğitim-Sen Kadın Komisyonlarınca, aralarında evlilik programlarının da bulunduğu bazı program ve dizilerin kaldırılması için Radyo Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) başvuruda bulunuldu.

Türk Eğitim-Sen'den yapılan açıklamaya göre, başta evlilik programları olmak üzere çocukların ve gençlerin gelişimine olumsuz etkisi olan diğer bazı program ve dizilerin kaldırılması için Türkiye genelinde binlerce dilekçe toplandı. Dilekçeler, Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdevs Işık başkanlığında Türk Eğitim-Sen'in Ankara Şubelerinin kadın komisyonu üyeleri tarafından bugün RTÜK'e iletildi.

Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Işık, burada yaptığı açıklamada, izdivaç programlarının, çocukların ve gençlerin gelişimine olumsuz etki eden diğer programların ve dizilerin, özellikle son dönemde çok tartışma konusu olduğunu hatırlattı.

Popüler kültürü besleyen, büyüten bu tür programlara şikayet üstüne şikayet yağdığını dile getiren Işık, "Sorumlu sendikacılık anlayışını ilke edinen Türk Eğitim-Sen, bu programları mercek altına aldı. Toplam 14 programın toplumsal açıdan zararlarını tespit ettik. Hem yayın içerikleri itibarıyla çocuklarımızın, gençlerimizin gelişimine olumsuz etki yapan hem de argo kelimeler, şiddet unsuru ve çocuk istismarı barındıran bu programların yayınlanması toplumsal bir sorundur." ifadelerini kullandı.

Çocukların ve gençlerin bu tür programlardaki karakterleri rol model aldığına dikkati çeken Işık, bu programlar nedeniyle "para ve gücün düstur edinildiğini, kolay para kazanmanın yollarının arandığını, mafya tipi oluşumlara özenildiğini, izdivaç programlarıyla 'hayırlı kısmet' arandığını" ifade etti.

Işık, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle toplumun bilgi, ahlak ve başarıya teşvik edilmesi, özellikle Türk gençliğinin daha üretken ve sosyal kılınması ile milli birlik ve beraberliğimizin sağlanması için duyarlılığın artırılması adına bu televizyon programlarının kaldırılmasını ve yayın akışında yararlı bilgi ve liyakat esaslı televizyon programlarına yer verilmesini talep ediyoruz. Umuyoruz ki RTÜK, dilekçemizde de ifade ettiğimiz endişelerimizi, hassasiyetlerimizi dikkate alır ve toplum yararını gözeterek, bu tür zararlı yayınların kaldırılmasını sağlar."