Türk Eğitim-Sen: Bursa’da 15 okulda kaloriferler yanmıyor

BURSA, (DHA)- TÜRK Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, Bursa\'da yaz tatilinde değişimi için doğalgaz kalorifer kazanları sökülen 15 dolayında okulun kazanları henüz takılmadığından öğrencilerin mont ve kabanlarıyla eğitim gördüğünü söyledi. Türkoğlu, “Havalar soğudu, çocuklar ders sırasında üşüyüp hasta oluyor” dedi.

Tük Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, aralarında Yıldırım Nuri Erbak Ortaokulu, Osmangazi Farabi İlkokulu, Nilüfer İrfaniye İlkokulu, Yıldırım Emek Ortaokulu, Namık Kemal Ortaokulu’nun da bulunduğu 15 dolayında okulun kazan değişimlerinin henüz tamamlanmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Yönetmelik gereği, 15 Ekim günü kaloriferlerin yakılması gerekiyordu. Ancak 15 dolayında okulda kazan değişimi tamamlanmadığından kaloriferler yanmamış ve yakın bir zamanda yanacağı da şüphelidir. Veli ve öğrencilerin şikayetlerine makul bir cevap verilemediği gibi okul yöneticileri de yüklenici firmaya ulaşamamaktadır. Bursa Milli Eğitimi yine bir beceriksizliğe imza atmıştır. Bursa’da her konu bir krize dönmekte, Milli Eğitim tam anlamıyla bir sorunlar yumağına dönüşmektedir. Kazan değişimi işleri ile ilgili çeşitli iddialar, kayrılmalar konuşulmakta olup bu konunun mutlaka bir müfettiş incelemesiyle aydınlatılması gerekmektedir.”

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