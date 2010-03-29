Türk Edebiyatının Öyküleri Deniz'den 'SES'leniyor

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DenizBank, finans alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamaya devam ediyor.

DenizBank’ın kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını yürüten DenizKültür tarafından hayata geçirilen “Sesli Edebiyat – Öyküler SES’leniyor” projesinin 2. dizisinde, Türk edebiyatından seçilmiş 100 yazarın; tiyatro oyuncuları tarafından seslendirilmiş, tamamına özgün müzik bestelenmiş ve özel bir ses tasarımı ile kurgulanmış 100 öyküsünün 22 CD’de bir araya getiriliyor. “Sesli Edebiyat – Öyküler SES’leniyor” serisi ile Türk öykücülüğü için işitsel bir kaynak oluşturulması ve geniş kitlelerin Türk Edebiyatının seçkin örnekleriyle tanıştırılması hedefleniyor.

1844 – 1952 yılları arasında doğmuş 100 yazarın öykülerinden oluşan ve büyük beğeni toplayan serinin 1’nci setinin ardından, 1952 yılından sonra doğmuş 100 yazarın birer öyküsünden oluşan 2’nci set ile öykücülüğün Türkiye’deki gelişim çizgisini belgeleyen “Öyküler ‘SES’leniyor” serisi tamamlandı.

DenizBank olarak kültür ve sanatı yürekten desteklediklerini ve uzun soluklu birçok projeye imza attıklarını belirten DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş “Sesli Edebiyat Serisinin ilk seti ile bugüne kadar benzeri yapılmamış özel bir çalışmaya imza atarak, Türk edebiyatının seçkin örneklerini geniş kitleler ile buluşturduk. Bu özel projenin ilgi görmesi, serinin 2’ncisini hayata geçirmemizde çok etkili oldu. Öyküler Sesleniyor serisi ile zengin edebiyat geleneğimizin bilincinde olan nesiller yetişmesine katkıda bulunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Titiz bir dramaturji çalışması ve bestelenen özgün müziklerle zenginleşen projede Ayfer Tunç, Başar Başarır, Buket Uzuner, Mario Levi, Murat Gülsoy, Yücel Balku ve Zeynep Aliye gibi Türk Edebiyatı’nın güçlü kalemlerinin öyküleri, Köksal Engür, Şenay Gürler, Ahmet Saraçoğlu, Yetkin Dikinciler, Tomris İncer, Sungun Babacan ve Munis Düşenkalkar gibi tiyatro sanatçılarının sesleri ile buluşuyor. Alfa Yayınlarından çıkan eser edebiyatseverlerin beğenisine sunuldu.