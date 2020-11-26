Edebiyatın önemli isimleri neleri, neden yazmadılar, edebiyat ve adalet arasındaki ilişki ne?

Adalet Atlası podcast serisinin yedinci bölümünde edebiyatın adalet ile ilişkisi yazar Sema Kaygusuz ve Osmanlı edebiyatı üzerine çalışan Mehmet Fatih Uslu ile ele alındı. Türk edebiyatının önemli yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar başta olmak üzere yazarların 'es' geçtiklerinden yola çıkılan bölümde, Sema Kaygusuz’un 1938 Dersim olaylarını yaşayan babaannesinin peşine düştüğü romanı Yüzünde Bir Yer’i zemin alarak edebiyatın bu alandaki imkânları üzerine konuşuldu.

"Bir yazar geçmişi kurcalamadan yazabilir mi?" sorusuna Sema Kaygusuz, "Geçmiş zaten kendisini şimdiki zamana dayatır. Yazarlar geçmişi kullanarak şimdiki zamanı incitir. Gerçeklerin gerçek kalabilmesi için hikâyelere ihtiyacı var" yanıtını verdi.

Hazal Özvarış’ın moderatörlüğünü yaptığı bölümde yanıtı aranan sorular şöyle:

Edebiyat ve adalet arasında nasıl bir ilişki var? Büyük yazarlar neleri, neden yazınına yansıtmadı? Ahmet Hamdi Tanpınar metinlerinde neleri hatırlamadı? Toplumsal travmaları es geçen diğer büyük yazarlar kimler? Geçmişi edebiyatına taşıyan yazarın adalet kaygısı var mıdır? Edebiyat, geleceğin adaletini nasıl inşa eder?

Adalet Atlası nedir?

Güncel hak ihlallerinden yola çıkan, ancak adaleti hukukla sınırlamayan bu seri 15 bölümden oluşuyor. Bölümlerde, müzikten adli tıbba, yapay zekâdan sinemaya pek çok alanın adaletle kesişim noktaları konuşuluyor. Her bir bölümde akademiden sanata farklı disiplinden iki veya üç konuk, moderasyonun sorularını yanıtlarken sohbet ediyor.

Adalet Atlası sohbetlerinde, adaletsizlik çıkmazları üzerine kurulu tragedyaların günümüzdeki anlamına, insanın adil olanın ne olduğuna nasıl karar verdiğine, Orta Çağ'da yargılanan çekirgelere, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi gözde yazarların yazmadıklarıyla adalet anlayışımızı nasıl şekillendirdiğine ve daha pek çok konuya değiniliyor. Bugüne, geçmiş ve gelecek ile birlikte bakmaya çalışan bölümlerde adaletsizliklerle biçimlenen bugünden yarına nasıl bir adalet bırakılacağı sorgulanıyor.

Yeni bölümlere ne zaman, nasıl ulaşabilirsiniz?

Her Perşembe, Adalet Atlası’nın yeni bir bölümü podcast mecralarında yayına giriyor. Spotify ve Apple Podcasts gibi platformların yanı sıra dinleyiciler, Anadolu Kültür'ün internet sitesinden ve Adalet Atlası'nın sosyal medya hesaplarından içeriğe ulaşabilir. Konulara dair daha fazlasına erişmek isteyen dinleyiciler için, konukların konuya dair önerdiği filmler ve okumalar sosyal medya hesaplarından ayrıca (Twitter, Facebook, Instagram) paylaşılıyor.