T24 - Tam 181 yazarın katıldığı anket, Türk edebiyatının “En İyi 40 Şeyi”ni belirledi. 1’inci sırada, Orhan Pamuk’un aldığı Nobel’in bulunduğu listede Sait Faik ve Alemdağ’da Var Bir Yılan da var, Yaşar Kemal de, Garip Akımı da , Varlık dergisi de...



Notos Edebiyat dergisi, yeni sayısında, “Türk edebiyatının “En İyi 40 Şeyi” anketinin sonuçlarını yayımladı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Ankete 181 yazar katıldı. Liste, “şey”lerden oluştuğu için sadece yazarlar yok. Çağdaş Türk Edebiyatında En İyi 40 Şey listesinde; İkinci Yeni veya 1950 Kuşağı gibi edebiyat toplulukları, Memleketimden İnsan Manzaraları, İnce Memed gibi eserler, Varlık Dergisi, Adam Öykü gibi dergiler, Can, Metis, YKY, İletişim gibi yayınevleri, roman patlaması, sanal ortamda yürütülen edebiyat gibi olaylar, TEDA projesi, Kitap Fuarları gibi faaliyetler de “Çağdaş Türk Edibiyatındaki” yeri ve seçilme sebepleriyle beraber listede yer alıyorlar.



Derginin genel yayın yönetmeni Semih Gümüş, soruşturmanın niteliklerini şöyle açıklıyor: “Hiç kuşku yok ki, 181 kişinin yer aldığı önemli bir kamuoyunun seçimlerini de yansıtsa, her seçim gibi bu seçim de kendi öznelliğini içinde taşıyor.”



İşte, Çağdaş Türk Edebiyatında En İyi 40 Şey’in listesi:



1- Nobel Edebiyat Ödülü’nün Orhan Pamuk’a verilmesi.

2- Nâzım Hikmet.

3- İkinci Yeni.

4- Sait Faik ve Alemdağ’da Var Bir Yılan.

5- Oğuz Atay ve Tutunamayanlar.

6- Varlık Dergisi.

7- Hasan Âli Yücel ve MEB Tercüme Bürosu.

8- Yaşar Kemal.

9- Ahmet Hamdi Tanpınar.

10- 1950 Kuşağı Öykücüleri.

11- Garip Akımı.

12- Can Yayınları.

13- Orhan Pamuk.

14- Yapı Kredi Yayınları.

15- Bilge Karasu.

16- Yeni Dergi ve De Yayınları.

17- Türk Edebiyatını Dışa Açma (TEDA) Projesi.

18- Yusuf Atılgan ve Anayurt Oteli.

19- Edebiyat Dergilerinin Çeşitlilik Kazanması.

20- Enis Batur.

21- İletişim Yayınları.

22- Kitap Ekleri ve Radikal Kitap.

23- Varlık Yayınları.

24- İhsan Oktay Anar.

25- Hasan Ali Toptaş.

26- Metis Yayınları.

27- Memet Fuat.

28- AdamÖykü.

29- Sanal Ortamda Edebiyat.

30- İnce Memed.

31- Kitap Fuarları ve TÜYAP.

32- Orhan Veli Kanık.

33- Edip Cansever.

34- Fazıl Hüsnü Dağlarca.

35- Türkiye’nin Frankfurt Kitap Fuarı’nda Onur Konuğu Olması.

36- Memleketimden İnsan Manzaraları.

37- Murathan Mungan.

38- Nurullah Ataç.

39- Orhan Kemal.

40- Roman Patlaması.