Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Servet Kabaklı hayatını kaybetti

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı ve Yeniçağ gazetesi yazarlarından Servet Kabaklı bir süredir İstanbul’da tedavi gördüğü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Servet Kabaklı yaklaşık 2 ay önce kızı ile birlikte dışarıda iken birden fenalaşmış ve nefes almakta güçlük çekmesi üzerine Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Servet Kabaklı kimdir?



13 Mart 1956'da Elazığ'da dünyaya gelen Süleyman Servet Kabaklı, ilk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da tamamladı. Üniversite öğrenimine 1975'te Erzurum AtatürkÜniversitesi Edebiyat Fakültesinde başlayan Servet Kabaklı, daha sonra nakil yaptırdığı Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1981 yılında mezun oldu.



Servet Kabaklı gazetecilik mesleğine memleketi Elazığ'da mahalli Uluova gazetesinde başladı. Aynı yıldan itibaren Tercüman gazetesi Elazığ muhabirliğini de üstlendi. Bu arada mahalli Elazığ ve Yeni Harput gazetelerinde makaleler yazdı. Daha sonra Tercüman gazetesi Erzurum bürosunda muhabir olarak çalışırken Anadolu Ajansı Erzurum muhabirliği görevini de sürdürdü.



1979 yılı 29 Mayıs'ından itibaren Tercüman gazetesinin İstanbul'daki merkezinde çalıştı. 1986'dan itibaren kısa bir süre Yeni Haber gazetesinde görev aldıktan sonra Türkiye gazetesine geçti.



Türk Edebiyatı Vakfı'nda 1980'li yıllarda vakıf müdürlüğü ve Türk Edebiyatı dergisinin yayın yönetmenliği görevlerini de üstlendi.



Servet Kabaklı yeni yayın dönemine başlayan Tercüman gazetesinde başyazarlık yaptıktan sonra bir süre Yeniçağ gazetesinde yazdı.



Servet Kabaklı, evli ve bir çocuk babasıydı.