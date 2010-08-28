-TÜRK EDEBİYATI MOSKOVA'DA TANITILACAK ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1-6 Eylül arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek 23. Uluslararası Moskova Kitap Fuarı'na katılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin kültürel, sanatsal ve edebi zenginliğini yansıtan yaklaşık bin eserin yer alacağı fuarda, Türkiye onur konuğu olacak. Türkiye'nin, Ulusal Yürütme Komitesi'nin hazırladığı 60 metrekarelik ulusal stantla temsil edileceği fuarda sergilenecek Türk yayın dünyasının seçkin eserleri, ''Her Ülkeye Türkiye Kitaplığı Projesi'' kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla kütüphanelere bağışlanacak. Türk heyeti, yazmalar ve yayın değişimi konularında iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek üzere Rusya Milli Kütüphanesi'ni de ziyaret edecek. Ayrıca heyet tarafından Türkçe'den Rusça'ya yapılan çevirilere hız kazandırmak için Türk Kültür Sanat ve Edebiyatının Dışa Açılımı (TEDA) çevirmenleriyle toplantı düzenlenecek. -TÜRK KÜLTÜRÜNÜN EVRENSEL YOLCULUĞU- Bakanlık, TEDA projesi kapsamında bugüne kadar Rusya'da 23 esere destek verip, bu eserlerden 13'ünün Rusça'ya çevirisini yaparak okurlarla buluşturdu. TEDA projesi, Moskova Kitap Fuarı'nda yabancı yazar ve çevirmenlerle buluşacak, aynı zamanda yayıncı, yazar, çevirmen ve meslek kuruluşları da yeni işbirliği imkanlarına kavuşacak.