Türk edebiyatı eylül ayıyla birlikte hareketlenecek

Yaz aylarını durgun geçiren Türk edebiyatı eylülle birlikte hareketleniyor. Murathan Mungan, Sema Kaygusuz, Oya Baydar, Hakan Günday, Müge İplikçi, Cahide Birgül ve Onat Kutlar'ın yeni kitapları yayımlanıyor.

Yaz aylarını tatil rehaveti içinde, son derece durgun geçiren Türk edebiyatı, sonbaharın ilk ayında iddialı kitaplarla hareketleniyor. Eylül ayında, kitapları ilgiyle takip edilen, Sema Kaygusuz, Hakan Günday, Oya Baydar, Murathan Mungan gibi isimlerin yeni roman ve öykülerini okuyacağız.

Bu yıl yeni şiirlerini ‘Bazı Yazlar Uzaktan Geçer’ adıyla yayımlayan, geçen yıl da ‘Kadından Kentler’ adlı öykü kitabını okuduğumuz Murathan Mungan, neyse ki tutkulu okurlarını fazla bekletmeden yeni bir kitap yayımlıyor. Edebiyatın hemen her dalında ürün veren çok yönlü ve çok beğenilen Mungan’ın yeni öykülerini okuyacağız. Murathan Mungan’ın tüm kitapları gibi Metis Yayınları’ndan çıkacak kitabın adı ‘Eldivenler, Hikayeler’.

Tıpkı öykü kitapları gibi ‘Yere Düşen Dualar’ adlı ilk romanıyla da büyük başarı yakalayan Sema Kaygusuz’un ikinci romanı da Eylül ayı içinde çıkacak. Kaygusuz’un ‘Yüzünde Bir Yer’ adlı yeni romanı bir katliamdan sağ kalan kuşağın yeni kuşaklara devrettiği gizli utanç duygusunu anlatıyor. Romanın başat karakteri Dersim Sürgünü. Kitap doğu dünyasının kutsal ve mitsel figürlerinden yararlanan özel bir anlatıma sahip. Kaygusuz’un bu kitabını Doğan Kitap basıyor. Doğan Kitap’ın çıkartacağı ikinci bir iddialı Eylül kitabı ise, genç okurların çok sıkı takip ettiği Hakan Günday’dan gelecek. ‘Kinyas ve Kayra’, ‘Piç’, ‘Zargana’ gibi çok okunan romanların yazarı Hakan Günday, bu kez romanında askerlik yapan erkekleri konu alıyor.

Günümüz Türk edebiyatında politik romanın en güçlü temsilcilerinden biri olan Oya Baydar’ın yeni romanı ‘Çöplüğün Generali’ de yakında Can Yayınları’ndan çıkıyor. Baydar, bu kez son derece güncel bir süreci çağrıştıran, metaforik bir kitapla karşımızda. ‘Çöplüğün Generali’ hayali bir ülkede geçiyor. Bu ülkede, günün birinde, çöplüklerde, boş arazilerde gömülüp bırakılmış bombalar, mermiler bulunmaya başlar. Bu durum giderek bir yazarın dikkatini çeker ve yazar bu konunun çevresinde bir roman yazmaya koyulur. Ne var ki romanını tamamlayamadan kaybolacaktır...

Feyza Hepçilingirler ise Everest Yayınları’ndan çıkacak yeni öykü kitabıyla, edebiyattaki otuzuncu yılını kutlayacak. Hepçilingirler’in Eylül sonunda çıkması planlanan kitabı ‘göç öyküleri’nden oluşuyor. Kişisel göçler, gidişler ve tabii ki bu coğrafyanın acıları yer alıyor Hepçilingirler’in öykülerinde... Everest’in Eylül ayında yeni kitabını çıkartacağı bir başka öykücü ise Türk edebiyatında kadın kimliğinin önemli imzalarından biri olan Müge İplikçi. Aynı yayınevi, sıkı okurların iyi tanıdığı bir ismin, Cahide Birgül’ün yeni romanını da önümüzdeki ay çıkartıyor. Birgül, bir tür polisiye macera atmosferinde ilerleyen romanında Türkiye’deki kadın meselesine de değiniyor.

Ölümünden yıllar sonra Onat Kutlar’ın yeni bir kitabı da bu Eylül’de çıkacak. Yapı Kredi Yayınları, Kutlar’ın daha önce yayımlanmamış öykülerinden oluşan ‘Karameke’ adlı yeni kitabını basıyor. Yazarın ünlü ‘İshak’ kitabının da 50. yılı nedeniyle bir özel baskısı yapılacak.

Kırmızı Yayınları, yakınlarda kaybettiğimiz Kemal Özer’in Toplu Şiirler’ini çıkartıyor. Bu bir seri olarak sonraki aylarda Özdemir İnce ve Refik Durbaş’la devam edecek. Şiir aleminden bir başka Eylül sürprisi ise İş Bankası Kültür Yayınları’nın Can Yücel serisi. ‘Can Yücel’in Bütün Kitapları’ Eylül’de üç kitapla, ‘Yazma’, ‘Bir Siyasinin Şiirleri’ ve ‘Sevgi Duvarı’yla başlıyor. ‘Yazma’ şairin kendi sesinden şiirlerini okuduğu bir CD’yle birlikte çıkacak.

Sonraki aylarda neler var?

* Ekim ayında İletişim Yayınları’ndan Gaye Boralıoğlu’nun ilk romanı çıkıyor. Kitap, Güldane’yle Halil’i anlatan bir karanlık aşk hikayesi.

* Selim İleri’nin Zaman Gazetesi’nde yayımlanan İstanbul yazıları kitap oluyor. ‘İstanbul, İlk Romanımda Leylak’ adlı kitabı, Everest Yayınları basacak. İleri’nin üzerinde çalıştığı yeni romanı ‘Yalan Tango’nun da Ocak’ta çıkması planlanıyor.

* Murat Menteş’in ‘Korkma Ben Varım’ adlı romanı bir nevi postmodern macera. Kitap, Gönül İşleri Bakanlığı’nda işlenen toplu cinayeti çözmeye çalışan Müntekim Gıcır, Hayati Tehlike ve Fu’nun macerası. Ekim’de İletişim’den çıkıyor.

* Ayşe Kulin’in üzerinde çalıştığı bilinen Türkan Saylan biyografisi iyi gidiyor. Kitabın Aralık ayında Evereset Yayınları’ndan çıkması planlanıyor.

* Sunay Akın İş Bankası’na geçti, yeni kitabı Ekim’de çıkıyor.

* Ülkü Tamer’in mizah kitabı ‘Tarihte Yaşanmamış Olaylar’, ekim ayında Kırmızı Yayınları’ndan çıkıyor.

* Doğan Hızlan, edebiyatçı portreleri yazdı. ‘Türk Edebiyatından Portreler’ adlı kitabı ekim ayında Kırmızı Yayınları’ndan çıkacak.