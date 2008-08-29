Türk edebi eserleri dünya fuarlarında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15. Pekin Uluslararası Kitap Fuarı ile 21. Moskova Uluslararası Kitap Fuarı'na katılacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pekin Uluslararası Kitap Fuarı, 2008 Pekin Yaz Olimpiyat Oyunları nedeniyle bu yıla özgü olarak Tianjin kentinde 1-4 Eylül 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Türkiye ile Çin arasında gelişen kültürel ilişkiler dikkate alınarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, uzun bir aradan sonra bu yıl 15. Pekin Uluslararası Kitap Fuarı'na Türkiye'nin kültürel, edebi ve sanat zenginliğini tanıtan yaklaşık bin eserin yer alacağı 60 metrekarelik ulusal stantla katılacak.



Fuarda, "2008 Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarı'nda Konuk Ülke Türkiye" başta olmak üzere, "Türk Kültür ve Edebiyatının Dışa Açılımı Projesi (TEDA)" ve "2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti" ile ilgili görüşme ve tanıtım çalışmaları yürütülecek.



Bu yıl 15'incisi düzenlenecek Pekin Uluslararası Kitap Fuarı'nda sergilenecek Türk yayıncılık dünyasının seçkin eserleri, araştırmacıların hizmetine sunulmak amacıyla "Her Ülkeye Türkiye Kitaplığı Projesi" kapsamında Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği aracılığıyla Çin'de bulunan üniversitelerin Türkoloji bölümlerine ve halk kütüphanelerine bağışlanacak.



Türk yayınları Moskova yolunda



Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Türkiye Kültür Yılı" ilan edilen Rusya Federasyonu'nda 3-8 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen 21. Moskova Uluslararası Kitap Fuarı'na da bin eserin yer alacağı 100 metrekarelik ulusal stantla katılacak. Fuarda, "2008 Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarı'nda Konuk Ülke Türkiye" ve TEDA ile "2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti" ile ilgili görüşmeler ve tanıtım çalışmaları yürütülecek.



Ayrıca, bakanlık ile İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) işbirliği ile Moskova Uluslararası Kitap Fuarı ve Rusya Federasyonu'nda "Türkiye Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında, Doğan Hızlan, Ataol Behramoğlu, Alev Alatlı, Nazlı Eray ve Ayfer Tunç, 2-5 Eylül 2008 tarihleri arasında Moskova'da edebiyat etkinliklerine katılacak. Bu yıl 21'incisi yapılacak Moskova Uluslararası Kitap Fuarı'nda sergilenecek Türk yayıncılık dünyasının seçkin eserleri, araştırmacıların hizmetine sunulmak amacıyla "Her Ülkeye Türkiye Kitaplığı Projesi" kapsamında Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği aracılığıyla Rusya Federasyonu'nda bulunan üniversitelerin Türkoloji bölümlerine ve halk kütüphanelerine bağışlanacak.