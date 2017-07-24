Türk Eczacıları Birliği'ne 18 milyon liralık ceza

Rekabet Kurumu, Türk Eczacıları Birliği ile ilgili yürüttüğü soruşturmada kuruma 18 milyon 62 bin 307 TL para cezası verildi.

Kurum sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada, toplanan tüm delil ve alınan savunmalar sonrası idari para cezasının verildiğine işaret edildi. Kurum, Türk Eczacıları Birliği’ne 18.062.307,32 TL idari para cezası verdi.

Kurum söz konusu cezanın yanı sıra “Sağlık Bakanlığı’na ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yurtdışından ilaç temini pazarının rekabete açılmasına yönelik görüş gönderilmesi için Başkanlığın görevlendirilmesine…” yönünde de de karar aldı.



Türk Eczacıları Birliği’ne kesilen ceza için Ankara İdare Mahkemesi’ne itiraz yolunun açık olduğu ve anılan cezanın verilmesine ise Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6’ıncı maddesinin ihlali yol açtığı belirtildi



Yasa ne diyor?

Anılan maddede şöyle deniliyor: “Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.”