Türk Eczacıları Birliği 'İlaç konusunda duyarlı olun'

T24 - Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, ilaç konusunda herkesin çok duyarlı davranması ve hekime gitmeden ilaç almaması gerektiğini bildirdi.





Erdoğan Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 32 bin eczacı ve 24 binin üzerinde eczane bulunduğunu ifade eden Çolak, ülkede ağrı kesici, antibiyotik ve depresyon ilaçlarının kullanımının arttığını söyledi.





İlacın son derece stratejik bir ürün olduğunu ifade eden Çolak:



''ABD'de kronik rahatsızlıklar dışındaki ilaçlar marketlerde satılıyor. ABD ilaç konusunda en rahat ülkelerden biri. Ancak burada zehirlenmelerin yüzde 54'ü de ilaçtan kaynaklanıyor. Çünkü denetim mekanizmasının zayıflığı var. İlacın az kullanılması durumunda tedavi etkisi yok, çok kullanıldığı takdirde de adeta bir zehir. İlaç konusunda herkesin çok duyarlı davranması ve hekime gitmeden ilaç almaması gerekiyor. Türkiye'de ilaca çok para harcanıyor ama bilinçli kullanılmıyor.''





Çolak, dünyada ''ilaç'' değil ''birey'' odaklı bir sistem olduğunu söyledi.

''Bana yaradı, iyi geldi, sen de kullan'' mantığının yanlış olduğunu bildiren Çolak, ''Her ilaç her insana uygun olmayabilir. Hekim bir kişiye aynı ilacı iki doz, diğerine ise üç doz verebiliyor. Çünkü kişinin kilosu ve yaşıyla ilgili olarak verilen ilaçların dozları da değişebilir. İlaç kişiye özgüdür'' dedi.



Çolak, eczacıların daha aktif bir şekilde sağlığın merkezinde yer alması gerektiğini, böylece akılcı ilaç kullanımında başarı sağlanabileceğini kaydetti.





2 bin 800 kişiye bir eczane



Türkiye'nin eczane sayısıyla Avrupa'da en çok eczanesi olan ülkeler arasında olduğunu söyleyen Çolak, ''Bundan 10 yıl önce ülkede 7 eczacılık fakültesi vardı. Bugün bu sayı 21'e çıktı. 10 yıl önce mevcut fakültelerden 450 kişi mezun olurken bugün bin 600 kişi mezun oluyor. Şu an ülkemizde 2 bin 800 kişiye bir eczane düşüyor. Ancak bu sayı artan fakülteler ve mezun olan öğrencilerle bin 500 kişiye bir eczane haline gelecek'' diye konuştu.