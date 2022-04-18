Türk Eczacıları Birliği: Bazı ilaç firmaları SGK iskontosunu uygulamıyor; fiyat farkı hastalara çıkacak

Türk Eczacıları Birliği (TEB) bazı ilaç firmalarının keyfi şekilde ilaç iskonto oranlarını kısmen ya da tamamen uygulamadığını belirterek faturanın aradaki fiyat farkını ödemek zorunda kalan vatandaşlara çıktığını açıkladı.

TEB'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sorunun artarak devam etmekte olduğu ifade edilerek "Sorunun devam etmesi halinde, kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların cebinden bu ilaçlar için aylık 1000 TL’yi bulacak fiyat farkları çıkacaktır" denildi. Kurum ayrıca sorunun devamı halinde hastaların ilaca erişimde sıkıntı yaşanabileceğinden endişe ettiklerini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklama şöyle:

"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesindeki ilaçlar için, ilaç firmalarından belirli oranlarda kamu kurum iskontosu uygulanmasını istemektedir. İlaç firmaları da bu iskonto oranlarını uygulayarak işlem yapmaktadır.

Ancak son dönemde bazı ilaç firmaları SGK’nın belirlediği kamu kurum iskontolarını uygulamaktan kısmen ya da tamamen vazgeçmektedir. Söz konusu firmaların keyfi olarak yaptıkları bu uygulamanın faturası, aradaki fiyat farkını ödemek zorunda kalan hastalara çıkmaktadır.

"İlaçlar için 1000 TL'yi bulan farklar çıkacak"

Defalarca gündeme getirmemize rağmen sorun çözüme kavuşmamıştır ve artarak devam etmektedir. Kronik hastalıklarda kullanılan çok sayıda ilaçta dahi kamu kurum iskontosu yapmayan bazı ilaç firmaları, şimdi de hayati önem taşıyan diyaliz ilaçlarında halk sağlığını tehdit eden bu tutumlarını sürdüreceklerini beyan etmişlerdir.

Sorunun devam etmesi halinde, kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların cebinden bu ilaçlar için aylık 1000 TL’yi bulacak fiyat farkları çıkacaktır. Bu durum hastalarımız için çok ağır bir yük demektir.

"Endişe ediyoruz"

İnsan sağlığını her türlü koşuldan üstün tutan bir mesleğin temsilcileri olarak, halkımıza sunduğumuz sağlık hizmetini sürdürülemez hale getiren bu sorunun devamı halinde, hastalarımızın ilaca erişimde yaşayacağı sıkıntılardan ciddi anlamda endişe duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

Konunun tarafları SGK ile ilaç firmaları olmasına rağmen, yaşanan sorun eczacılar ile hastaları karşı karşıya getirmektedir. Gerekli çözüm, SGK ve ilaç firmaları tarafından sağlanmalı ve hastaların mağduriyeti acilen giderilmelidir.

Türk Eczacıları Birliği ve Bölge Eczacı Odaları olarak konunun takipçisi olacağımızı ve bu durumun sorumlularına karşı sessiz kalmayacağımızı ilan ediyoruz."