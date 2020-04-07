T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk Eczacıları Birliği: İkinci bir açıklamaya kadar maske satışı yapılmaması uygun olacaktır

07 Nisan 2020 12:52

Türk Eczacıları Birliği (TEB), "Meslektaşlarımızın yapılacak ikinci açıklamaya kadar eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır" açıklamasını yaptı.

Ücretli maske satışının yasaklanması kararıyla ilgili Türk Eczacıları Birliği'nden açıklama geldi. TEB'in web sitesinde yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarımızın yapılacak ikinci açıklamaya kadar eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, maske satışının yasak olduğu ifade edilmiştir. Konu hakkında yapılacak ikinci bir açıklamaya kadar, meslektaşlarımızın eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır."

ETİKETLER

türk eczacılar birliğiücretli maske satışıikinci açıklamaya kadarmaske satışı yapmamaları uygun olacktır
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24