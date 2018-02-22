T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak: Göreve hazırız

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRK Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, eczacılarla birlikte olmak için geldiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı’nda, Türk Eczacılar Birliği olarak kendilerine düşen göre

22 Şubat 2018 18:41

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRK Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, eczacılarla birlikte olmak için geldiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı’nda, Türk Eczacılar Birliği olarak kendilerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Türk Eczacılar Birliği başkanı Çolak beraberinde 28. Bölge Hatay İl Temsilcisi Sedat Aközcan ile Reyhanlı İlçesi’ne geldi. 11 Mayıs 2013 yılında meydana gelen iki ayrı patlama ve Afrin operasyonu aşamasında, Afrin\'deki teröristlerce  ilçeye yapılan roketli saldırılarla ilgili bilgi veren 28. Bölge Hatay Eczacı Odası Reyhanlı Temsilcisi İsmet Şanverdi, özellikle Devlet Hastanesi yanında bulunan eczanelerin de hasar gördüğünü belirterek, eczacıların hizmetin aksamaması için yer değiştirdiğini anlattı. Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, Zeytindalı Harekatı kapsamında Hatay’a ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyerek, Hatay Valisi Erdal Ata ile de görüştüklerini belirtti. Harekat kapsamında kendilerine düşen görev olması halinde hazır olduklarını söyleyen Çolan şöyle dedi;
“Türkiye Eczacılar Birliği sağlığın, yaşamın, yaşatmanın önemini bilen bir örgüt. Bu bölgemiz Zeytindalı harekatı öncesinde çok yoğun kuşatma altında olan, zaman zaman çeşitli olumsuzluklarla gündeme gelen ilçemiz. Çeşitli patlamalar dolayısıyla zaman zaman şehitlerimiz oluyor. Bu bölgede bazı eczanelerimizde zarar gördü. Bu son gelişmelerle birlikte özellikle hastane bölgesindeki mıntıkaya çok sayıda roketatar düştü. Hem bu bölgeye gelmek ve eczacılar birliğinin sağlık alanında duyduğu endişeleri paylaşmak istedik. Sınır ötesindeki operasyonla ilgili Mehmetçiklerimizin sağ salim dönmesini bekliyor, umut ediyoruz. Biran önce bu olaylar, operasyonlar son bulur. Ayrıca bir dayanışma olarak bu bölgeyi ziyaret ediyoruz. Meslektaşlarımızla bir toplantı yapacağız, düşen görev olursa yerine getirmeye hazırız.”

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferhat DERVİŞOĞLUREYHANLI Hatay DHA TÜRK Eczacılar Birliği Başkanı ErdoğanHatayın ReyhanlıZeytin Dalı Harekatında Türk Eczacılar BirliğiTürk Eczacılar BirliğiBölge HatayTemsilcisi Sedat AközcanReyhanlıMayısAfrin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24