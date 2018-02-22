Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak: Göreve hazırız

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRK Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, eczacılarla birlikte olmak için geldiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı’nda, Türk Eczacılar Birliği olarak kendilerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Türk Eczacılar Birliği başkanı Çolak beraberinde 28. Bölge Hatay İl Temsilcisi Sedat Aközcan ile Reyhanlı İlçesi’ne geldi. 11 Mayıs 2013 yılında meydana gelen iki ayrı patlama ve Afrin operasyonu aşamasında, Afrin\'deki teröristlerce ilçeye yapılan roketli saldırılarla ilgili bilgi veren 28. Bölge Hatay Eczacı Odası Reyhanlı Temsilcisi İsmet Şanverdi, özellikle Devlet Hastanesi yanında bulunan eczanelerin de hasar gördüğünü belirterek, eczacıların hizmetin aksamaması için yer değiştirdiğini anlattı. Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, Zeytindalı Harekatı kapsamında Hatay’a ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyerek, Hatay Valisi Erdal Ata ile de görüştüklerini belirtti. Harekat kapsamında kendilerine düşen görev olması halinde hazır olduklarını söyleyen Çolan şöyle dedi;

“Türkiye Eczacılar Birliği sağlığın, yaşamın, yaşatmanın önemini bilen bir örgüt. Bu bölgemiz Zeytindalı harekatı öncesinde çok yoğun kuşatma altında olan, zaman zaman çeşitli olumsuzluklarla gündeme gelen ilçemiz. Çeşitli patlamalar dolayısıyla zaman zaman şehitlerimiz oluyor. Bu bölgede bazı eczanelerimizde zarar gördü. Bu son gelişmelerle birlikte özellikle hastane bölgesindeki mıntıkaya çok sayıda roketatar düştü. Hem bu bölgeye gelmek ve eczacılar birliğinin sağlık alanında duyduğu endişeleri paylaşmak istedik. Sınır ötesindeki operasyonla ilgili Mehmetçiklerimizin sağ salim dönmesini bekliyor, umut ediyoruz. Biran önce bu olaylar, operasyonlar son bulur. Ayrıca bir dayanışma olarak bu bölgeyi ziyaret ediyoruz. Meslektaşlarımızla bir toplantı yapacağız, düşen görev olursa yerine getirmeye hazırız.”



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