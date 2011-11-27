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Yaşam

Türk dünyası şairleri Hollanda'da buluştu AMSTERDAM (A.A)

27 Kasım 2011 14:59

-Türk dünyası şairleri Hollanda'da buluştu AMSTERDAM (A.A) - 27.11.2011 - Dünyanın farklı ülkelerinde Türkçe yazan şairler Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir araya geldi.  Türkevi Araştırmalar Merkezi öncülüğünde ve Almanya Kapadokya Kültür Derneği işbirliğiyle düzenlenen "2. Avrasya Şairler Buluşması"na, aralarında Türkiye, Hollanda, Almanya, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak ve Afganistan'ın da bulunduğu çok sayıda ülkeden 20'ye yakın şair katıldı. AK Parti Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün ile Nevşehir Valisi Abdurrahman Savaş'ın da dinleyiciler arasında yer aldığı ve farklı Türk boylarına ait kültürlerin tanıtıldığı programa katılan şairler, eserlerinden pasajlar okuyarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunma imkanı elde etti. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Veyis Güngör, Türkçe konuşan akraba topluluklar arasında iyi ilişkiler ve karşılıklı bilgi alışverişini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

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