Türk Dünyası ortak kolluk kuvveti resmen kuruldu

Asya ile ilişkilerini güçlendiren Türkiye, önemli bir adım daha attı. Avrasya Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı resmen kuruldu. Kısa adıyla kurucu ülkeler olan Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan'ın baş harflerinin kısaltılmışını adını alan TAKM, Azerbaycan'da faaliyetlerine başladı. Teşkilatın dönem başkanı, oy birliğiyle Türkiye seçildi.

Hayrettin Turan'ın Türkiye gazetesinden yer alan haberine göre, daimi sekretarya ve karargâh da Ankara'da olacak. Türkiye ilk dönem başkanlığını 2014 yılı Mayıs ayına kadar yürütecek ve bir yıl sonra görevini Kırgızistan'a devredecek. TAKM için düzenlenen toplantıya Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu'nun yanı sıra, ev sahibi Azerbaycan'ın İç Ordular Komutanı Tümgeneral Zakir Hasanov ve Kırgızistan Jandarma Genel Komutanı Albay Sovetbek Arbayev de katıldı.

Üyeler arasında karşılıklı bilgi ve tecrübe değişimini amaçlayan ile teşkilat, karşılıklı olarak ülkelerde eğitimin yapılacak. Birlik ülkelerinin askerî statülü kolluk kuvvetleri arasında iş birliğini geliştirmeyi öngören TAKM, hiçbir ülke ve kuruluşa karşı oluşturulmadığı; sadece barışa hizmet etmeyi ve vatandaşlarına insan odaklı çağdaş kolluk hizmeti vermeyi hedeflediği belirtildi. Kapısı bölgedeki diğer ülkelere de açık olan teşkilatın sembolünde ise bu ülkelerin kültürlerinde büyük bir öneme sahip olan "at" yer alıyor. Sembol üzerindeki 4 yıldız, kurucu ülkeleri temsil ediyor.

Adını kurucu ülkelerin baş harflerinden TAKM'nin sembolü, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan kültüründe önemli bir yere sahip olan 'at' oldu. Dönem başkanı tarafından muhafaza edilecek semboldeki yıldızlar bu 4 ülkeyi temsil ediyor. Sembol ilk olarak Jandarma Genel Komutanı Org. Bekir Kalyoncu'ya takdim edildi.