-''TÜRK DÜNYASI'' ERZURUM'DA BULUŞACAK ERZURUM (A.A) - 16.04.2011 - Erzurum'da, Güneş Vakfı tarafından düzenlenecek olan ''3. Uluslararası Türk Şöleni''ne 12 ülkeden 150'nin üzerinde Türk dünyasının önemli ismi davet edildi. Atatürk Üniversitesi (A.Ü) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alparslan Ceylan, 2 yılda bir düzenledikleri ''Uluslararası Türk Şöleni''nin 3'üncüsünü Ekim ayının ilk haftasında gerçekleştireceklerini söyledi. Prof. Dr. Ceylan, şölenin hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şölene Türk dünyası için önemli isimlerin yanı sıra bilim adamları ve sanatçılarının katılacağını bildirdi. Şölenin ilkini 2007 yılında gerçekleştirdiklerini ve söz konusu organizasyona, 8 ülkeden 100'ün üzerinde katılım sağlandığını bildiren Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Uluslararası Türk Şölenimizin ikincisini 2009 yılında düzenledik. Bu organizasyonumuza 10 ülkeden 287 kişi katılmıştı. Bu yıl da şölenimizin 3'üncüsünü gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar 12 ülkeden Türk dünyası için önemli olan 150'nin üzerinde bilim adamı ve sanatçıyı davet ettik. Şölenimiz ekim ayının ilk haftası yapılacak. Bu tarihe kadar sayının daha da artacağını düşünüyorum.'' -TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU- Prof. Dr. Ceylan, şölenin ilk gününde tarih ve kültür sempozyumunun düzenleneceğini belirterek, sempozyumda önemli konuların ele alınacağını söyledi. Söz konusu sempozyum için Türk dünyasında önemli yere sahip 60 bilim adamının Erzurum'a geleceğini ifade eden Ceylan, şöyle devam etti: ''Şölenimizin ikinci gününde ise Türk dünyası müzik şöleni düzenleyeceğiz. Türk dünyasına özel çalgılar ve müzik türleri, Türk coğrafyasının farklı bölgelerinden gelecek olan sanatçılar tarafından seslendirilecek. Üçüncü günde ise Türk dünyası geleneksel atlı sporların gösterisi olacak. Cirit, Orta Asya'nın önemli atlı sporu olan gökbörü, at üstünde ok atma, at üstünde akrobasi yapılacak etkinliklerden bazıları. 2 yılda bir daha büyük bir coşkuyla şölenimizi gerçekleştiriyoruz. Amacımız, Orta Asya'ya en yakın merkezlerden birisi olan Erzurum'u, Türk dünyasının önemli bir kültür merkezi haline getirmek.'' Prof. Dr. Ceylan, 1. ve 2. Uluslararası Türk Dünyası Şölenlerinde düzenlenen aşıklar ve şiir şöleninin ayrıldığını, ekim ayındaki Türk şöleninin ardından aşıklar ve şiir şöleninin de ilkini düzenlemeyi planladıklarını söyledi.