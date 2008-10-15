T24 LogoT24 Logo
Politika

Türk: DTP kapatılırsa felaket olur

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk DTP hakkındaki kapatılma davasıyla ilgili “DTP Türkiye’de bir köprüdür. Bu köprünün yıkılması felakete götürür. Kö

15 Ekim 2008 03:00

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk DTP hakkındaki kapatılma davasıyla ilgili “DTP Türkiye’de bir köprüdür. Bu köprünün yıkılması felakete götürür. Köprüleri yıkmak kolay ancak faturası ağır olur” uyarısında bulundu.

Türk, terörle mücadele konusunda OHAL’i aratacak bir sürece girildiğini belirterek “Bütün Türkiye’yi OHAL mantığına dönüştürecek bir anlayış olduğunu görüyoruz bu tehlikeli bir süreçtir” dedi.
Türk siyasi partilere “siyaseti değiştirin, şıracının şahidi bozacı olmasın. Bu mantıkla giderseniz zaten devrilmiş araba, parçalarını toplayamazsınız” iye seslendi.

Konuşmasında Kürt sorununun çözümüyle ilgili siyasi partilere “siyaseti değiştirin, şıracının şahidi bozacı olmasın. Bu mantıkla giderseniz zaten devrilmiş arabanın parçalarını toplayamazsınız” diye seslenen Türk konuşmasında Kürtçe yayın yapan Azadiya Welat gazetesinin kapatılmasını da değerlendirdi.
Türk’ün sözleri sırasında DTP milletvekilleri de ellerindeki Azadiya Welat gazetesini havaya kaldırarak basın mensuplarına gösterdiler. Türk ise Azadiya Welat’ın kapatıldığını belirterek “lütfen bu gazeteyi yaşatalım, herkes abone olsun” dedi.

Türk Kürtçe televizyon konusunda gerekli yasal düzenlemenin yapıldığını ancak henüz bir gelişme olmadığını belirterek “soruyoruz RTÜK’e ne yaptınız diye. Devlete sadık, Kürtçeyi iyi bilen birisini bulamadık diyorlar. Bu mantıkla kuracaksanız biz böyle bir televizyon istemiyoruz.” dedi.

Türk, Ergenekon davasının 20 Ekim’de başlayacağını, bu davanın Türkiye’nin karanlıkta kalan geçmişiyle hesaplaşması için önemli bir fırsat olduğunu belirtirken, önümüzdeki günlerde Ergenekon’un bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılması taleplerini dile getirmek için mitingler yapacaklarını söyledi. Türk 19 Ekim’de Şırnak, Mersin, Malazgirt, İstanbul ve Ankara’da, 20 Ekim’de Erciş’te, 25 Ekim’de.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24