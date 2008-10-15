Türk: DTP kapatılırsa felaket olur

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk DTP hakkındaki kapatılma davasıyla ilgili “DTP Türkiye’de bir köprüdür. Bu köprünün yıkılması felakete götürür. Köprüleri yıkmak kolay ancak faturası ağır olur” uyarısında bulundu.



Türk, terörle mücadele konusunda OHAL’i aratacak bir sürece girildiğini belirterek “Bütün Türkiye’yi OHAL mantığına dönüştürecek bir anlayış olduğunu görüyoruz bu tehlikeli bir süreçtir” dedi.

Türk siyasi partilere “siyaseti değiştirin, şıracının şahidi bozacı olmasın. Bu mantıkla giderseniz zaten devrilmiş araba, parçalarını toplayamazsınız” iye seslendi.



Konuşmasında Kürt sorununun çözümüyle ilgili siyasi partilere “siyaseti değiştirin, şıracının şahidi bozacı olmasın. Bu mantıkla giderseniz zaten devrilmiş arabanın parçalarını toplayamazsınız” diye seslenen Türk konuşmasında Kürtçe yayın yapan Azadiya Welat gazetesinin kapatılmasını da değerlendirdi.

Türk’ün sözleri sırasında DTP milletvekilleri de ellerindeki Azadiya Welat gazetesini havaya kaldırarak basın mensuplarına gösterdiler. Türk ise Azadiya Welat’ın kapatıldığını belirterek “lütfen bu gazeteyi yaşatalım, herkes abone olsun” dedi.



Türk Kürtçe televizyon konusunda gerekli yasal düzenlemenin yapıldığını ancak henüz bir gelişme olmadığını belirterek “soruyoruz RTÜK’e ne yaptınız diye. Devlete sadık, Kürtçeyi iyi bilen birisini bulamadık diyorlar. Bu mantıkla kuracaksanız biz böyle bir televizyon istemiyoruz.” dedi.



Türk, Ergenekon davasının 20 Ekim’de başlayacağını, bu davanın Türkiye’nin karanlıkta kalan geçmişiyle hesaplaşması için önemli bir fırsat olduğunu belirtirken, önümüzdeki günlerde Ergenekon’un bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılması taleplerini dile getirmek için mitingler yapacaklarını söyledi. Türk 19 Ekim’de Şırnak, Mersin, Malazgirt, İstanbul ve Ankara’da, 20 Ekim’de Erciş’te, 25 Ekim’de.