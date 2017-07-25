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Dünya

Türk domateslerinin Rusya'ya sevkiyatı konusu 18 Ağustos'ta görüşülecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç açıklamada bulundu

25 Temmuz 2017 15:05

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya ve Türkiye'nin Türk domateslerinin Rusya'ya sevkiyatına getirilen kısıtlamaları 18 Ağustos'ta İzmir'de düzenlenecek fuarda görüşeceklerini bildirdi.

Dvorkoviç, Buryatya'da düzenlenen toplantı sonucunda gazetecilere yaptığı açıklamada, "En yakın görüşme 18 Ağustos'ta İzmir'deki fuarda gerçekleşecek. Bizim heyetimiz bu fuara gidecek, meslektaşlarımızla bu konu görüşülecek" ifadesini kullandı.

Dvorkoviç, elde edilecek sonuçlara ilişkin konuşmak için erken olduğunu, bu konuya ilişkin tam kapsamlı ilk görüşme formatının gerçekleşeceğini ve bu zamana kadar sadece telefon konuşmalarının yapıldığını belirtti.(DHA)

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