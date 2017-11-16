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Dünya

Türk domateslerini taşıyan tır Rusya’ya ulaştı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 16 Kasım (DHA) – Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Bryansk ve Smolensk Oblastları Yönetimi, yaklaşık iki yıl sonra 20 ton Türk domatesini taşıyan ilk tırın Rusya’ya geldiğini bildirdi

16 Kasım 2017 19:15

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 16 Kasım (DHA) – Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Bryansk ve Smolensk Oblastları Yönetimi, yaklaşık iki yıl sonra 20 ton Türk domatesini taşıyan ilk tırın Rusya’ya geldiğini bildirdi.
Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yapılan açıklamada, “Türkiye’den bu yıl resmi olarak belirlenen şirketten alınan 20 ton domatesi taşıyan ilk tır bugün Rusya’ya geldi. Şu anda tırın standart gümrük ve bitki sağlığı kontrolleri yapılıyor” denildi.
Bandita türü domateslerin Agrobay şirketi tarafından üretildiği ve ihraç edildiği belirtildi. Rusya bu yıl Türkiye’den toplamda 50 ton domatesi dört Türk şirketinden alacak.

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