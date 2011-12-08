T24 - Geçmişte çarşı pazar kontroller yaparak Türkiye menşeli ürün avına çıkan Kıbrıslı Rumlar şimdi de Türk domateslerinin vaftiz edilerek Rum yapıldığını ve hatta bu yolla Rum ordusuna bile ‘Türk domatesi’ yedirildiği şikayetinde bulundu.



Rum medyası, özellikle pazarlarda Türkiye menşeli domateslerin, Rum kutuları içine konularak üzerine de ‘Rum malı’ etiketiyle satıldığı ihbarında bulundu ve tarım örgütlerinin durumu protesto ettiğini yazdı. ‘Türk domatesine’ yönelik suçlalar, bir çok gazetede yer aldı.



Politis gazetesi, KKTC üzerinden Rum kesimine getirilen Türkiye kökenli domateslerinin Rum ordusuna bile satıldığını, askerlerin bilmeden ‘Türk domates’ yediğini ileri sürdü. Ülkenin en büyük gazetesi Filelefteros da aynı habere geniş yer ayırarak, Türkiye’den KKTC’ye getirilerek, Rum kesimine geçirilen domateslerin, Rum esnafın da işbirliğiyle, Rum ürünlerinin arasına karıştırılarak piyasaya sürüldüğünü ileri sürdü. Gazete, uygulanan yöntemi ise, ‘Türk domatesleri vaftiz edip Rum yaptılar’ diye niteledi.