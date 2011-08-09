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Sağlık

Türk doktoru rahim nakliyle dünyada bir ilki başardı!

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu sabaha karşı dünyanın ilk rahim nakli gerçekleştirildi.

09 Ağustos 2011 03:00

T24 - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu sabaha karşı dünyanın ilk rahim nakli gerçekleştirildi.



Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dün gece saat 22.00'de, bir kadavradan alınan rahim, gece saat 03.00'te başlayan ve 7 saat süren operasyon sonunda 20 yaşındaki Derya S.'ye nakledildi.

Operasyonu, Türkiye'de ilk dünyada 16. çift kol nakli ameliyatını da yapan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Ömer Özkan gerçekleştirdi.


Türkiye'de ilk çift kol nakli de yapılmıştı

Muğla'nın Milas İlçesi'nde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel'in iki kolu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen operasyonla 26 Eylül 2010 günü, Aydın'da 2008 yılında iki kolunu dirsek altından mısır silaj makinesine kaptıran 28 yaşındaki Cihan Topal'a nakledilmişti.


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