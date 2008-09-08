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Sağlık

Türk doktorlarının Avrupa'daki başarısı

Bu yıl yapılan seçimlerde 52 ülkenin üye olduğu Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin liderlik kadrosuna Türkiye’den 5 kişi seçildi.

08 Eylül 2008 03:00

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin geçen hafta Münih’te yapılan yıllık bilimsel toplantısında, liderlik kadrosuna 52 ülke üyeleri arasından 4’ü kadın 5 Türk bilim insanı seçildi.


Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin başkan ve diğer yöneticilerinin seçiminde belirleyici rol oynayan, aday gösterme komitesine, Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı profesör doktor Çetin Erol, damar sertliği çalışma gurubu başkanlığına profesör doktor Lale Tokgözoğlu, yüksek tansiyon çalışma gurubu başkanlığına profesör doktor Serap Erdine, kalp kapak hastalıkları çalışma grubu çekirdek üyeliğine profesör doktor Esmeray Acartürk, kalp-damar hastalıkları hemşireleri konseyi yönetim kurulu üyeliğine doçent doktor Füsun Şenuzun seçildi.

Komitede 4 Türk bilim kadını 

Geçmişte Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin başkan yardımcılığına kadar yükselmiş olan profesör doktor Ali Oto, Avrupa’daki tüm kardiyologların yeterliliklerinden sorumlu üst konseydeki üyeliğini sürdürüyor. Bu gurur verici tablonun en güzel yanı da Türkiye’nin yetiştirdiği 4 bilim kadınının Avrupa’da böylesine önemli önderlik görevlerine seçilmiş olmaları.

Türk Kardiyoloji Derneği

Avrupa Kardiyoloji Derneği 1950 yılında 12 ülkenin temsilcilerince kuruldu. 1963’te kurulan Türk Kardiyoloji Derneği ise bir yıl sonra bu kuruluşun üyesi oldu. Başta kardiyologlar olmak üzere, kalp damar hastalıklarının çeşitli alanlarından 1600’den fazla üyesi olan derneğimizin Münih’teki toplantıya katılımı çok yoğundu. Türkiye’den birçok katılımcının yanı sıra 60’ın üzerinde, orjinal bilimsel araştırma sunan, oturum başkanı ve konuşmacı olarak sempozyumlarda yer alan bilim insanlarımız vardı. Türk Kardiyoloji Derneği, yurttaşlarımızı daha sağlıklı kılabilmek için evrensel doğruların ışığında, ülkemizin özgün şartlarını da göz önüne alarak çalışıyor. Yurt içinde ve dışında birçok resmi ve özel kuruluşla işbirliği yaparak kalp-damar hastalıklarının önünün alınması için bir güç koalisyonu oluşturmuşlar.
 

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