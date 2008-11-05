Türk doktordan tıp literatürüne geçen kalp ameliyatı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde, kadavradan nakil yapılan bir hastanın çıkarılan kalbi sayesinde 2 minik kalp hastası yeniden hayata döndü.



Kalp nakli olan Canan Özdemir'in çıkarılan kalbinin aort kapağı 7 yaşındaki Ramazan Karataş'a, akciğere giden damar kapağı ise 3 yaşındaki Kardelen Turan'a takıldı.



Ameliyatları gerçekleştiren ekibin başkanı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs-Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. M. Emin Özdoğan, organ bağışı sayesinde gerçekleştirilen bu operasyonun, dünyada sadece belirli merkezlerde yapılabildiğini söyledi.

Ameliyatı, uluslararası bir kongrede bildiri olarak sunduklarını anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:



''Trafik kazasında hayatını kaybeden bir hastadan alınan kalp, 20 yaşındaki hastamız Canan Özdemir'e nakledildi. Normalde nakil yapılan hastadan çıkarılan kalp kullanılmaz, atılır. Ama biz Canan'ın kalbini iki hastamız için kullandık. Aort kapağını 7 yaşındaki doğuştan aort darlığı olan Ramazan Karataş'a, akciğere giden damar kapağını ise, yine doğuştan rahatsızlığı bulunan 3 yaşındaki Kardelen Turan'a taktık. Kardelen, bu ameliyat sayesinde, Türkiye'de, akciğere giden damar kapağı değiştirilen en küçük hasta oldu.''



Kalp kapakçığı rahatsızlığı olanlara normalde metalik kapak takıldığını, ancak yaşı küçük hastalarda bu yönteme başvurulamadığını anlatan Özdoğan, ''Gelişmiş ülkelerde organ bağışında sıkıntı yaşanmıyor. Organ bağışının yetersiz olduğu ülkemizde böyle bir yöntemin uygulanması hastalar açısından ümit verici'' diye konuştu.



Özdoğan, ayrıca her 3 hastanın durumlarının da iyi olduğunu bildirdi.



'Yürüyemez haldeydim, şimdi çok iyiym'



5 yıldır kalp hastası olan ve organ bağışı sayesinde yeni bir kalbe kavuşan 20 yaşındaki Canan Özdemir, duygularını, ''Eskiden yürüyemez haldeydim. Şimdi çok iyiyim, her istediğimi yapıyorum. Herkese organ bağışı yapmaları için çağrıda bulunuyorum'' diye konuştu.



Canan'ın aort kapağı takılan 7 yaşındaki Ramazan Karataş ise, kendisini sağlığa kavuşturan doktorlarla organ bağışı yapanlara teşekkür ederken, ''Hepsinin ellerinden öperim. Benim hayatımı kurtardılar. Büyüyünce ben de doktor olmak istiyorum'' dedi.



Ramazan'ın babası Abdullah Karataş da, ''Organ bağışı sayesinde Canan da sağlığına kavuştu oğlumuz da. Organ bağışı artmalı ki, bu hastalar ölmesin'' şeklinde konuştu.



